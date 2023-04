Gegen Müll im Wasser: Audi Stiftung für Umwelt, Ferry-Porsche-Stiftung und Green-Start-up everwave starten Clean-up in Thailand

Gemeinsam für sauberes Wasser: Die Audi Stiftung für Umwelt und die Ferry-Porsche-Stiftung wollen durch ein neues, langfristiges Clean-up-Projekt von everwave einen Beitrag für saubere Flüsse und Gewässer in Thailand leisten. Im Fokus steht die Hauptstadt Bangkok: Hier werden jährlich knapp 385 Tonnen Plastik ins Meer gespült.(1) Diese Partnerschaft unter dem Motto „Brücken bauen“ hat das Ziel, sich weltweit für die Entsorgung von Müll einzusetzen.

Im April 2023 startet das Projekt, bei dem eines der Müllsammelboote von everwave, unterstützt durch Künstliche Intelligenz, in Flüssen und Kanälen rund um Thailands Hauptstadt Bangkok zum Sammeln von Müll eingesetzt wird. Die von der Audi Stiftung für Umwelt und der Ferry-Porsche-Stiftung zur Verfügung gestellten Mittel decken die Startfinanzierung des Projekts ab und fördern zusätzlich den notwendigen Aufbau von Strukturen für fachgerechte Müllentsorgung durch everwave. Das Green-Start-up will zudem ein lokales Projektteam aufbauen und schafft so Arbeitsplätze vor Ort. In Bangkok wird everwave von dem Partner TerraCycle Thai Foundation, unterstützt. Diese Kooperation stellt sicher, dass die ökologischsten Lösungen für das Müllproblem gefunden und lokale Expertisen vor Ort einbezogen werden.