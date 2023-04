Moorschutz mittels Klimazertifikaten: Von Audi Stiftung für Umwelt und LEADER* geförderte Studie zeigt Chancen für das Donaumoos auf

Die im Untersuchungsgebiet wachsende Biomasse lässt sich unter anderem zur Herstellung von Pflanzenkohle nutzen. „Pyrolyse kehrt das Prinzip der Kohlekraftwerke um“, sagt Jonas Galdirs. „Statt Kohle zu verfeuern, die seit Millionen Jahren in der Erde CO 2 bindet, verkohlen wir Pflanzen und machen diese zu langfristigen Treibhausgasspeichern.“ Eingebracht in Baumaterialien (klimapositiver Beton) wird Pflanzenkohle zur dauerhaften Kohlenstoffsenke oder dient als Substrat von Stadtbäumen. Laut Studie kann sich eine solche Anlage in etwa fünf bis zehn Jahren im Donaumoos rentieren und ebenfalls Klimazertifikate generieren.