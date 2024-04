Die gesetzliche Rentenversicherung wird auch in Zukunft für Ihre Mitarbeiter die wichtigste Grundlage für die Altersversorgung bleiben. Allerdings wird es hier in der allernächsten Zeit zu wichtigen Änderungen kommen müssen. Das hat die Bundesregierung schon wiederholt angekündigt.



In den Personal- und Sozialabteilungen müssen dabei wieder viele Fragen ihrer Kollegen und Kolleginnen im Unternehmen eingehend beantwortet werden. Dafür ist neben der Information über aktuelle Reformen das Verständnis für Struktur und Hintergründe der gesetzlichen Rente unabdingbar.



Mit unserem Seminar „Die Grundlagen des Rechts der gesetzlichen Rentenversicherung, SGB VI “ werden wir Ihnen das System der gesetzlichen Rentenversicherung anhand praktischer Beispiele erläutern. Sie erhalten hier einen umfassenden Einstieg in das System der gesetzlichen Rentenversicherung.

Aus dem Inhalt:

Grundzüge der Sozialgesetzgebung

Versicherungskonto, Renteninformation und Rentenauskunft

Rentenrechtliche Zeiten

Renten wegen Alters

Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit

Renten wegen Todes

Rentenbeginn

Grundzüge der Rentenberechnung

Persönlich treffen, miteinander diskutieren, gemeinsam Neues erarbeiten - mit diesem zweitägigen Grundlagenseminar in Präsenz bieten wir Ihnen die Möglichkeit, sich untereinander, wie auch mit den Referenten, intensiv und persönlich auszutauschen und Ihre Fragen eingehend und praxisnah besprechen zu können.

Ihre Referenten:

Wolfgang Wehowsky und Harald Rihm,

beide Renten- und Sozialexperten





Weitere Informationen finden Sie online unter:

