Femtec erweitert das universitäre Netzwerk: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg tritt bei

Mit rund 38.500 Studierenden an über 300 Lehrstühlen bietet die Universität Studierenden ein umfangreiches Angebot für attraktive Bildung. Zwei Einrichtungen, die im Rahmen der bundesweiten Exzellenzinitiative eingerichtet wurden, sowie zahlreiche Spitzenplätze in internationalen Rankings belegen die Güte der Ausbildung der FAU. Mit dem Beitritt ins Femtec-Netzwerk wird nun insbesondere Studentinnen der MINT-Fächer eine weitere Möglichkeit gegeben, sich zu vernetzen und sich noch bewusster auf die eigene Karriere vorzubereiten. „Ich freue mich sehr, dass die FAU ab heute Teil des Femtec-Netzwerkes ist. Damit bieten sich unseren MINT-Studentinnen vielfältige, innovative Möglichkeiten zur Karriere- und Persönlichkeitsentwicklung in Zusammenarbeit mit spannenden Partnern aus der Hochschullandschaft und der Wirtschaft. Femtec ist eine große Bereicherung für die teilnehmenden Studentinnen sowie die Netzwerkpartner und ich blicke mit viel Vorfreude auf die Zusammenarbeit“, sagt Prof. Dr. Andreas Hirsch, Vizepräsident People der FAU.