IT-Schulungen.com im EC-Council ATC Circle of Excellence Award 2023 in Europa

Mit einem umfassenden Seminarangebot von über 2500 Themen hat sich IT-Schulungen.com als eine führende Adresse für Weiterbildung und Qualifizierung in der IT-Branche etabliert. Ein zentraler Pfeiler unseres Erfolgs ist die enge Partnerschaft mit dem EC-Council, einem weltweit anerkannten Anbieter von Zertifizierungen und Schulungen im Bereich der Informationssicherheit.

Als langjähriger Partner von EC-Council bietet IT-Schulungen.com das gesamte Spektrum an EC-Council Schulungen an. Angesichts steigender Bedrohungen der IT-Infastruktur in Unternehmen und Organisationen sind topaktuelle Expertise und Kenntnisse in allen Belangen der IT-Sicherheit und Cybersicherheit essentiell. Insbesondere der Kurs Certified Ethical Hacker stößt auf große Nachfrage, zumal die Kursinhalte regelmäßig an die aktuellen Entwicklungen im Bereich IT-Sicherheit angepasst werden.

Die Aufnahme in den EC-Council ATC Circle of Excellence Awards ist eine Anerkennung für die hervorragende Qualität der Schulungsprogramme, die konsequente Kundenorientierung und die innovative Herangehensweise an die Bildung im Bereich der Cybersicherheit. IT-Schulungen.com ist stolz darauf, diese Auszeichnung entgegenzunehmen und sieht darin eine Bestätigung seines Engagements für höchste Bildungsstandards und die Förderung einer sicheren digitalen Welt.

"Diese Auszeichnung ist eine Bestätigung für unser Team und die harte Arbeit, die wir in die Entwicklung und Durchführung unserer Trainings investieren", sagt Geschäftsführer Atasoy Altinci. "Wir sind dem EC-Council dankbar für die Anerkennung unserer Bemühungen und freuen uns darauf, unsere Partnerschaft weiter zu vertiefen und noch mehr Fachkräfte im Bereich der IT-Sicherheit auszubilden."

