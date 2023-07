Neuartiges Seminar zur Potenzialentfaltung und Persönlichkeitsentwicklung am Start

Kursleiterin Snjezana Bacher erklärt dazu: "Manche Menschen verhalten sich, als wäre das Leben erst die Generalprobe und vergessen dabei, dass jeder Tag bereits der „Liveauftritt“ ist. Unser Seminar bietet eine einzigartige Gelegenheit, sich selbst besser kennenzulernen und verborgene Fähigkeiten zu entdecken. In einer Welt, die oft von Hektik und Stress sowie durch Dauerkrisen geprägt ist, ist es von entscheidender Bedeutung, Zeit für sich selbst zu nehmen und sich bewusst mit der eigenen Persönlichkeit auseinanderzusetzen. Durch gezielte Übungen und Methoden unterstützen wir unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei, ihre Potenziale freizusetzen, ihr Selbstvertrauen zu stärken und ihr Leben in eine positive Richtung zu lenken."

Der Intensivkurs behandelt eine Vielzahl von relevanten Themen, darunter neurologische Grundlagen, das Wahrnehmungssystem, Ressourcenarbeit, Talente und Fähigkeiten, Stressmanagement, angeborene und erworbene Wertesysteme sowie das äußere Erscheinungsbild. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, durch praktische Übungen und Entspannungstechniken diese Konzepte anzuwenden und in ihren Alltag zu integrieren.

Dadurch bietet das Seminar den Teilnehmern eine intensive und interaktive Erfahrung. Mit Hilfe von bewährten Techniken und Werkzeugen werden sie in die Lage versetzt, ihre individuellen Stärken zu erkennen, Selbstzweifel zu überwinden und eine starke, positive Denkweise zu entwickeln. Das Seminar umfasst tiefgreifende Selbstreflexion, inspirierende Gruppendiskussionen und praktische Übungen, die es den Teilnehmern ermöglichen, ihre inneren Ressourcen zu aktivieren und konkrete Strategien zur Erreichung ihrer persönlichen Ziele zu entwickeln.

An Veränderung interessierte Menschen werden ermutigt, an diesem Seminar teilzunehmen und in sich zu investieren. Snjezana Bacher betont: "Gerade in einer Lebensphase, in der viele Menschen nach Veränderung und persönlichem Wachstum streben, ist es von großer Bedeutung, sich selbst besser kennenzulernen und die eigenen Potenziale in Übereinstimmung mit dem persönlichen Wertesystem zu entfalten. Unser Seminar bietet an insgesamt acht Abenden die Möglichkeit, neue Wege zu entdecken, die eigenen Träume zu verwirklichen und das Leben in vollen Zügen zu genießen."

Das Präsenzseminar "Lernen Sie sich besser kennen - eine Entdeckungsreise zur eigenen Persönlichkeit" mit seinem ganzheitlichen Ansatz wird jeweils Dienstagabend ab 25.07. im Katholischen Gemeindehaus St. Josef in Weil der Stadt - Merklingen stattfinden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, um eine intensive und persönliche Erfahrung zu gewährleisten.