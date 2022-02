OfG erhält zum achten Mal den „Top-Fernschule Award“

Lippstadt, 10.02.2022 - Die Erfolgsgeschichte geht weiter: Bereits zum achten Mal in Folge ist die renommierte OfG / Online-Schule für Gestaltung nun schon vom Portal „FernstudiumCheck.de“ mit dem „Top Fernschule Award“ ausgezeichnet worden. Dafür war vom Portal die Rekordzahl von 16.334 Erfahrungsberichten von insgesamt 385 deutschen Fernschulen ausgewertet worden; am Ende landete die OfG - als einzige spezielle Schule für Gestaltung und Mediendesign überhaupt - auch dieses Mal in den Top Ten. Ein hervorragender Scorewert von 4,8 / 5,0 und eine Weiterempfehlungsquote von 98% belegen erneut die überaus große Zufriedenheit der OfG-AbsolventInnen und KursteilnehmerInnen. Höchstnoten gab es von ihnen unter anderem in den Kategorien „Flexibilität“, „Betreuung“, „Preis/Leistung“ und „Digitales Lernen“. So waren die Bewertungen auch für das Jahr 2021 fast ausnahmslos positiv: „Herausfordernde Inhalte aus der Praxis“, „Toller Überblick für Anfänger und Fortgeschrittene“ oder „Tolles Konzept! Schnell und viel gelernt!“ - um nur einige zu nennen.

OfG-Gründer und Geschäftsführer Patrik Sneyd: „Auch wenn wir den Award von FernstudiumCheck.de nun schon im achten Jahr in Folge bekommen haben, sind wir nach wie vor stolz auf diese Auszeichnung und freuen uns über die vielen guten Bewertungen unserer KursteilnehmerInnen. Wir werden uns aber nicht auf den Lorbeeren ausruhen, sondern unser Kursangebot auch zukünftig erweitern.“

Um im Ranking der FernstudiumCheck Awards gelistet zu werden, müssen überaus strenge Kriterien in Bezug auf Bewertungen, Scorewert, Weiterempfehlungsrate und Zahl der (überprüften) Erfahrungsberichte erfüllt sein. Das gelang in diesem Jahr nur insgesamt 40 der 385 auf dem Portal gelisteten Fernschulen, darunter auch der OfG / Online-Schule für Gestaltung.

Die Online-Schule für Gestaltung, die - zusammen mit der Audiocation Audio Akademie und der Skytale Akademie für IT-Sicherheit - zur Audiocation GmbH gehört, bietet seit 2010 in elf staatlich zugelassenen Kursen unter anderem Weiterbildungen für Grafikdesign, Webdesign, Motiondesign, Fotografie, 3D-Design sowie für Adobe Software und Printproduktion an.

Weitere Infos: https://www.fernstudiumcheck.de/fernschulen/ofg

https://www.fernstudiumcheck.de/award/beliebteste-fernschulen