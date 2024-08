SupraTix GmbH wird Mitglied von iMOVE Ein Schritt in Richtung internationale Bildungsstandards

Die SupraTix GmbH freut sich, bekannt zu geben, dass sie Mitglied von iMOVE (International Marketing of Vocational Education) geworden ist. Mit der Qualitätsmarke „Training - Made in Germany“ unterstützt iMOVE deutsche Bildungsdienstleister auf ihrem Weg in internationale Märkte. Dies ist ein bedeutender Schritt für uns, da wir unser Engagement im Bereich der beruflichen Aus- und Weiterbildung weiter ausbauen und unsere innovativen digitalen Lösungen einem globalen Publikum zugänglich machen wollen.

Über SupraTix: Die Zukunft der Arbeit gestalten

SupraTix GmbH ist ein führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Transformation. Wir revolutionieren den Arbeitsplatz mit unseren fortschrittlichen digitalen Ökosystemen, die Produktionsprozesse modernisieren und sie an die Bedürfnisse der heutigen, dynamischen Arbeitswelt anpassen. Unsere Lösungen ermöglichen es Unternehmen, neue Geschäftsfelder zu erschließen, ihre Effizienz zu steigern und sich im Wettbewerb erfolgreich zu behaupten.

In einer Zeit, in der Homeoffice und flexible Arbeitsmodelle zur Norm werden, bieten wir essentielle Werkzeuge für effektives Networking, Personalmanagement und Lieferkettenorganisation. Unsere Plattform SupraWorx geht noch einen Schritt weiter: Sie bietet hybride Arbeitsplatzlösungen und intelligente Lernmöglichkeiten, die nicht nur die Work-Life-Balance fördern, sondern auch das Lernen und Arbeiten auf ein neues Niveau heben.

Wir sind nicht nur Technologieanbieter, sondern auch Partner bei der Implementierung, Schulung und Beratung, um sicherzustellen, dass unsere Kunden das volle Potenzial unserer Lösungen ausschöpfen können. Unser Ziel ist es, Unternehmen in die digitale Zukunft zu führen und die Art und Weise, wie wir arbeiten, lernen und uns vernetzen, grundlegend zu verändern.

Warum iMOVE?

Die Mitgliedschaft bei iMOVE eröffnet uns neue Möglichkeiten, unsere Expertise auf internationaler Ebene zu präsentieren. iMOVE, eine Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF), unterstützt deutsche Weiterbildungsanbieter bei der Erschließung internationaler Märkte. Mit dem Slogan „Training - Made in Germany“ fördert iMOVE die deutsche Kompetenz in der beruflichen Aus- und Weiterbildung weltweit.

Durch die enge Zusammenarbeit mit iMOVE profitieren wir von deren langjähriger Erfahrung und ihren exzellenten Kontakten zu staatlichen Stellen und Wirtschaftsverbänden weltweit. Dies ermöglicht es uns, SupraTix in verschiedenen internationalen Märkten zu positionieren und unser Netzwerk global auszubauen.

Unsere Vision: Bildung und Digitalisierung vereinen

Bei SupraTix sind wir überzeugt, dass Bildung und Digitalisierung Hand in Hand gehen müssen, um die Herausforderungen der modernen Arbeitswelt zu meistern. Unsere Mitgliedschaft bei iMOVE ist ein weiterer Meilenstein auf unserem Weg, Bildung und digitale Lösungen auf globaler Ebene zu vereinen.

Wir freuen uns darauf, mit iMOVE und anderen Bildungsdienstleistern zusammenzuarbeiten, um „Training - Made in Germany“ weltweit bekannt zu machen. Gemeinsam werden wir die Zukunft der Arbeit und der beruflichen Aus- und Weiterbildung gestalten.

Begleiten Sie uns auf diesem spannenden Weg und lassen Sie uns gemeinsam die internationale Bildungslandschaft revolutionieren. Kontaktieren Sie uns, um mehr über unsere innovativen Lösungen zu erfahren und wie wir Ihr Unternehmen auf dem Weg in eine digitale Zukunft unterstützen können.