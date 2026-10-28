61 Prozent Ökostrom, warum Deutschlands Betriebe trotzdem von fossilen Energieträgern abhängig bleiben

Ein Produktionsbetrieb, dessen Maschinen vor allem tagsüber laufen, hat andere Voraussetzungen als ein Unternehmen mit hohem Verbrauch in der Nacht. Auch zwei Firmen mit identischem Jahresverbrauch können deshalb mit derselben Photovoltaikanlage wirtschaftlich sehr unterschiedliche Ergebnisse erzielen.

Eine Beispielrechnung vom Energiecheck Betrieb zeigt, worum es geht: Eine Handwerksbäckerei im Rheinland betreibt eine zentrale Backstube und fünf Verkaufsfilialen. Insgesamt verbraucht der Betrieb rund 180.000 Kilowattstunden Strom im Jahr. Etwa 100.000 Kilowattstunden davon entfallen auf den Produktionsstandort mit Backöfen, Kühlung und weiteren elektrischen Anlagen.

Auf dem Dach der Backstube steht eine Photovoltaikanlage mit 100 Kilowattpeak. Der Jahresertrag liegt bei 95.000 Kilowattstunden, die Eigenverbrauchsquote liegt bei 65 Prozent, der Betrieb kann also rund 61.750 Kilowattstunden direkt selbst nutzen. Bei einem Preis von 26 Cent je Kilowattstunde spart sich die Bäckerei pro Jahr gut 16.000 Euro durch die vermiedenen Strombezugskosten.

Interessant ist für Betriebe das Zusammenspiel mit einem Batteriespeicher. Bei der Bäckerei beginnt ein Teil des Stromverbrauchs in den frühen Morgenstunden, wenn die Photovoltaikanlage noch keinen Strom liefert. Der Speicher kann aber den Solarstrom aus späteren Tagesstunden sinnvoll in andere Verbrauchszeiten verschieben kann.

Ob sich ein Batteriespeicher rechnet, lässt sich nicht nach einer pauschalen Faustformel festgelegen. Je nach Betriebstyp, zum Beispiel eine Schreinerei oder eine Metallproduktion, hängt das von den Lastgangdaten, der Größe der PV-Anlage, den Strompreisen, den Investitionskosten und der tatsächlichen Nutzung des Speichers ab.

Ähnliches gilt für Ladeinfrastruktur für die Fahrzeugflotte, Wärmepumpen oder andere elektrische Verbraucher. Sie können den selbst erzeugten Strom besser nutzbar machen, erhöhen aber zugleich den Strombedarf. Entscheidend ist deshalb das Zusammenspiel am konkreten Standort.

