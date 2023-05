EO Executives eröffnet neues Büro in Kopenhagen und begrüßt Mads Transel als neuen Country-Head

„Mit Mads Transel gewinnt EO Executives nicht nur einen exzellenten Experten im Bereich Executive Search und Interim Management, sondern auch Zugang zu den nordischen Märkten“ freut sich Stephan H. Aschenbrenner, CEO von EO Executives. EO Executives ist eine auf die Besetzung erfolgskritischer Führungspositionen spezialisierte Personalberatung.

Mads Transel war langjähriger Partner des traditionsreichen Executive Search Unternehmens Signium. Seit dem 01.05.2023 leitet er das neue EO-Office in Kopenhagen. Mads Transel verfügt über mehr als 25 Jahre nationale und internationale Erfahrung in verschiedenen kommerziellen und operativen Führungspositionen in den Bereichen Technologie, Telekommunikation, Software, SaaS, Röntgentechnik und Einzelhandel sowie über mehrere Jahre in der Start- und Scale-up-Umgebung.

Der Däne hat unter anderem in England, Holland und Schweden gelebt und gearbeitet. Globale Denkweise, Leidenschaft für technologische Innovation und großes Verständnis für menschliches Verhalten und Psychologie prädestinieren ihn für seine neue Aufgabe.