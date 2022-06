Karl Knauer gewinnt erneut zwei PSI-Nachhaltigkeits-Awards

// Karl Knauer KG ausgezeichnet in den Kategorien „Economic Excellence“ und „Environmental Initiative“

// Einstimmiges Votum für Nachhaltigkeitskonzept

// Umweltfreundlichkeit in alle Prozesse integriert

Die Karl Knauer KG ist einer der großen Gewinner der PSI Sustainability Awards 2022. Der Werbemittel- und Verpackungsexperte aus dem Schwarzwald wurde von der internationalen Fachjury mit je einem Award in den Kategorien „Economic Excellence“ und „Environmental Initiative“ ausgezeichnet. Bereits in den vergangenen Jahren wurde Karl Knauer mehrfach mit den renommierten Awards prämiert und gilt als Vorreiter beim Thema Nachhaltigkeit, das sich zum Zukunftstreiber und Megathema der Werbeartikelwirtschaft entwickelt hat. Entsprechend hoch ist die Relevanz dieser Auszeichnung, die am 21. Juni 2022 bei einem Galaabend vom größten Netzwerk der europäischen Werbeartikelwirtschaft gemeinsam mit rund 120 Nachhaltigkeitsexperten bei den PSI Sustainability Awards in Düsseldorf verliehen wurde.

„Economic Excellence“ für konsequent nachhaltiges Qualitätsmanagement

Mit dem Award in der Kategorie „Economic Excellence“ wurde Karl Knauer für das über Jahre kontinuierlich und konsequent weiterentwickelte nachhaltige Qualitätsmanagement gewürdigt. Mit deutlichem Punktevorsprung setzte sich der bereits mehrfache Gewinner der PSI Sustainability Awards gegen die Mitbewerber durch. Insbesondere die zertifizierte Qualitätssicherung und die vollständig auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Prozessstandards gaben dabei für die Jury den Ausschlag zu dieser hochkarätigen Auszeichnung. „Unser Qualitätsanspruch ist ebenso hoch wie unser Umweltanspruch, deshalb sind wir in allen für die Werbemittel- und Verpackungsproduktion sowie die Umwelt relevanten Bereichen so breit zertifiziert. Dies reicht von FSC®, PEFC über zertifizierte Energie- und Umweltmanagementsysteme bis hin zu Hygiene- und BRC-Qualitätsmanagementzertifikaten“, erläutert Karl Knauer-Geschäftsführer Michael Deronja deren Engagement.

Einstimmiges Votum für Karl Knauer in der Kategorie „Environmental Initiative“!

„Die Karl Knauer KG zeigt seit Jahren eindrucksvoll, wie Nachhaltigkeit in Unternehmen integriert und von der gesamten Belegschaft gelebt werden kann“, lobt die Jury die Umweltinitiativen in ihrer Begründung. Der Schwarzwälder Werbemittel- und Verpackungsspezialist ist seit 2017 als klimaneutrales Unternehmen zertifiziert. Vom Expertenteam des PSI Awards besonders hervorgehoben wurde das prämierte Projekt „Bienenweide der Azubis 2021“, das Teil des 2022 eingereichten Gesamtkonzepts „Umweltorientierung und Nachhaltigkeit bei Karl Knauer“ ist. Dieses basiert auf einer ganzheitlichen und langfristigen Strategie und umfasst Produktionsprozesse, Materialien, internes Engagement sowie externe Initiativen innerhalb der Region des Unternehmens bis hin zu Projekten in Afrika. Das Gesamtkonzept dokumentiert den holistischen Ansatz eindrucksvoll, so die Jury weiter, die sich einstimmig für die Preisverleihung aussprach.

Natürlicher Vorsprung: Nachhaltigkeit in allen Belangen

„Wir freuen uns und sind sehr stolz, dass unsere Nachhaltigkeitsstrategie von der Jury und auch von immer mehr Kunden wertgeschätzt wird. Dieser wichtige europäische Preis motiviert uns, den Weg konsequent weiterzugehen“, unterstreicht Stefanie Wieckenberg, Geschäftsführerin der Karl Knauer KG. „Unser natürlicher Vorteil, nämlich Notiz-Werbemittel und Verpackungen aus Karton, Wellpappe und Papier herzustellen, reicht uns bei weitem nicht. Wir unternehmen enorme Anstrengungen, um viel mehr Maßnahmen zu treffen, die unseren Planeten schützen. Unsere Zertifikate und die sinkenden Umweltwerte bestätigen diesen Weg. So sorgen wir nicht nur unternehmensintern für mehr Umweltorientierung, sondern tragen durch die bewusste Beratung unserer Kunden zu umweltfreundlicheren Materialien und einer wirklich nachhaltigeren Wirtschaftsweise aller Beteiligten bei. Das ist ein echter Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel.“

Bildunterschrift:

Anna Grießbaum (Kundenberatung Projektmanagement Verkauf Werbemittel) und Luisa Tschopp (Marketing Managerin) nehmen die Preise in den Kategorien „Economic Excellence“ und „Environmental Initiative“ entgegen, ©Oliver Wachenfeld