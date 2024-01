Personalberater-Index 2023: WirtschaftsWoche bestätigt EO Executives erneut als führende Personalberatung

Der Erfolg eines Unternehmens steht und fällt mit den Menschen, die dafür arbeiten. Fehler bei der Besetzung können sich Unternehmen schlicht nicht leisten. Aus diesem Grund zeichnet der Personalberater-Index der WirtschaftsWoche jedes Jahr erneut die besten Personalberatungen aus. EO Executives erhielt diese besondere Auszeichnung 2023 schon zum zweiten Mal und setzte sich somit unter insgesamt mehr als 840 Beratungen an die Spitze.

Zur Methode des Personalberater-Index der WirtschaftsWoche

Das Ranking basiert auf einem Fragebogen von Christel Gade, Professorin an der IU International University of Applied Sciences. Zwischen Oktober 2022 und September 2023 gaben rund 2100 Personalentscheider in 4500 Einzelbewertungen an, wie zufrieden sie mit der Leistung der von ihnen beauftragten Headhunter waren. Hinzu kamen rund 100 Referenzinterviews. Genannt und bewertet wurden über 840 Beratungen. Die umfassenden Umfrage-Ergebnisse wurden von der WirtschaftsWoche am 08. Dezember 2023 online veröffentlicht.

Doppelter Sieg in Automotive & Konsumgüter

EO Executives erhielt die besondere Auszeichnung in gleich zwei Bereichen: „Automobil“ und „Konsumgüter“. Dieser Erfolg zeigt, dass der „EO Way“ Erfolg hat. Statt eines einzigen starren Berater-Teams setzt EO diversifizierte Cluster ein, die sich bei Bedarf untereinander ergänzen.

Auf diese Weise kann ein extrem weites Feld ohne Einbußen bei der Expertise abgedeckt werden. Dabei ergänzen die Berater von EO Executives einander gegenseitig, um für ihre Mandanten in jeder Situation auch wirklich die besten Ergebnisse zu erzielen.

»Die erneute Auszeichnung durch den Personalberater-Index zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind und kontinuierlich Bestleistungen abrufen können. Wir sind aber auch überzeugt, dass der besondere Ansatz von EO bei der Besetzung von Führungspositionen in Kombination mit unserem hervorragenden Beraterteam in Zukunft noch bessere Ergebnisse liefern wird.«

Stephan H. Aschenbrenner (CEO von EO Executives)

Expansion, Expertise und Exzellenz im Blickpunkt

In 2024 wird sich EO Executives darauf konzentrieren, weiter international zu wachsen. Nachdem das Unternehmen 2023 bereits eine Präsenz in Dänemark und Großbritannien etablieren konnte, eröffnet es im Januar 2024 sein erstes Büro in Frankreich. Ein globales Kompetenz-Team für Sports & Outdoor wird überdies neue Impulse geben und das Spektrum der EO-Expertise ergänzen.

Das übergeordnete gemeinsame Ziel der EO-Berater bleibt 2024 unverändert: Unternehmen bei der Zusammenstellung ihres Best Leadership Team und somit bei der Grundsteinlegung für ihren Erfolg zu unterstützen – tatkräftig, fachkundig und resultatorientiert, egal in welcher Branche.