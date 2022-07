Balthasar-Fischer-Preis 2022 geht an Dr. Anja Becker-Chouati, Köln

Der Preis weiß sich dem Lebenswerk Prof. Dr. Balthasar Fischers (1912 – 2001) verpflichtet, des langjährigen Ordinarius für Liturgiewissenschaft an der Theologischen Fakultät Trier. Die Jury hatte für das Auswahlverfahren vier wissenschaftliche Arbeiten zugelassen. Mitglieder der Jury waren: Prof. Dr. Marco Benini, Trier; Prof. Dr. Jürgen Bärsch, Eichstätt; Prof. Dr. Winfried Haunerland, München; Prof. Dr. Martin Klöckener, Fribourg, Dr. Marius Linnenborn, Leiter des DLI, Trier.

Preisträgerin des Jahres 2022 ist Dr. Anja Becker-Chouati, Köln.

Anja Becker-Chouati erhält die Auszeichnung für ihre Studie „Sakralbauten zwischen Tradition und Moderne. Entwürfe und Bauten des Architekten Theodor Burlage (1894–1971)“.

Die interdisziplinar zwischen Kunst-, Architekturgeschichte und Theologie angelegte Arbeit fragt im Anschluss an die erstmalige und umfassende Bestandsaufnahme der Sakralbauten Theo Burlages nach den tieferliegenden Bedeutungsebenen kirchlicher Raumgestalten. Auf dieser Grundlage entwickelt sie Perspektiven für einen sinn- und widmungsgemäßen Erhalt moderner Sakralarchitektur.

Dr. Anja Becker-Chouati studierte Kunstgeschichte, Katholische Theologie und Deutsche Philologie in Köln und Bonn mit dem Schwerpunkt sakrale Kunst und Architektur. Von 2013 bis 2018 war sie als Autorin und freie Mitarbeiterin am Online-Projekt „Straße der Moderne. Kirchen in Deutschland“ beteiligt. Seit 2018 ist sie als Inventarisatorin kirchlichen Kunstgutes beim Erzbistum Köln tätig.

Der Balthasar-Fischer-Preis, der seit 2004 verliehen wird, ist mit 3.000 Euro dotiert.

Die Preisverleihung erfolgt am 5. September 2022 in Mainz im Rahmen der Studientage Kunst und Liturgie in der Akademie des Bistums Mainz, Erbacher Hof.