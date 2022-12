20 Jahre Audi RS 6: „Mehr als meinen RS 6 brauche ich nicht!“

Andreas Fehlberger: Das ging los mit einem Erlebnis während meiner Ausbildung. Ich durfte den RS 4 meines Chefs bewegen – da war es um mich geschehen. Ich mochte Kombis einfach schon immer und mit dem RS 6 habe ich den Wagen für jede Lebenslage. Ich nutze das Auto oft auch zum Einkaufen beim Großmarkt – Platz genug ist ja vorhanden. Außerdem wollte ich immer etwas Spezielles haben, nie ein Auto und auch keine Farbe von der Stange. Mein erster RS war im Jahr 2002 ein RS 4 der Generation B5 in Daytonagrau Perleffekt. Dann hatte ich zwei RS 5, einen in Suzukagrau Metallic und einen in Ipanemabraun Metallic. Letztlich bin ich dann beim RS 6 gelandet, einem C7 in Austingelb Metallic. Jetzt fahre ich einen RS 6 der aktuellen Generation C8 in Beere Perleffekt.