ADAC Heidelberg Historic auch im Jubiläumsjahr zu Gast am Audi Forum Neckarsulm

Etwa 180 automobile Klassiker fahren vom 13. bis zum 15. Juli gut 530 Kilometer durch Kraichgau, Odenwald, Bauland und Zabergäu. Die Audi Tradition ist mit vier historischen Fahrzeugen vertreten.

Die Heidelberg Historic zählt zu den größten und traditionsreichsten Oldtimerrallyes in Deutschland. Die Audi Tradition ist seit vielen Jahren Sponsor der Rallye rund um den Unternehmensstandort Neckarsulm. Hier entstanden einst die Modelle der Audi Vorgängermarke NSU. Direkt am Audi Forum Neckarsulm legen die rund 180 Oldtimer am 15. Juli eine längere Pause von etwa 11:30 bis 16 Uhr ein. In dieser Zeit bringt ein Moderator dem Publikum die nach und nach ankommenden Klassiker nahe.

Interessierte haben außerdem die Möglichkeit, sich im Audi Forum die Sonderausstellung „Innovation. Wagemut. Transformation. 150 Jahre NSU“ anzusehen. Sie macht in einzigartiger Weise die Historie des Standorts und die Geschichte der Traditionsmarke NSU lebendig. Ein weiterer Teil der Ausstellung wird, fußläufig erreichbar, im Deutschen Zweirad- und NSU-Museum zu sehen sein. Das Restaurant Nuvolari im Audi Forum sorgt für das leibliche Wohl der Gäste, Parkmöglichkeiten bietet das Parkhaus direkt am Forum.

Fred Schulze, Werkleiter am Standort Neckarsulm, sagt: „In unserem Jubiläumsjahr sind wir besonders stolz, dass die ,ADAC Heidelberg Historic‘ am Audi Forum hält und damit ein Stück Automobilgeschichte lebendig macht. Neckarsulm hat mit der Audi Vorgängermarke NSU und mit Audi eine lange Automobiltradition, die auch in der derzeitigen Sonderausstellung ,Innovation. Wagemut. Transformation. 150 Jahre NSU‘ im Audi Forum anschaulich gemacht wird. Nicht nur bei der ,ADAC Heidelberg Historic‘, sondern das ganze Jubiläumsjahr über freuen wir uns darauf, im Forum zahlreiche interessierte Oldtimerfans zu begrüßen.“