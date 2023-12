Aerodynamisch von Rekord zu Rekord: mit Liegestühlen, Blauwalen und Delphinen von NSU

Im Sommer 1956 geht NSU erneut auf Rekordjagd. Idealer Ort dafür sind die berühmten Bonneville Salt Flats: Der ausgetrocknete Salzsee im amerikanischen Bundesstaat Utah bietet beste Bedingungen. Für die Rekordfahrten ist ein 22 Meter breiter Fahrstreifen speziell präpariert. H. P. Müller stellt dort mit dem „Baumm II“ gleich mehrere Geschwindigkeitsrekorde auf und erreicht unter anderem mit dem 125-Kubikzentimeter-Motor der NSU Rennfox 242 Stundenkilometer. Wilhelm Herz geht in Utah mit dem „Baumm IV“ und der „Delphin III“ an den Start. Der vollverkleideten Delphin III mit der markanten Heckflosse kommt eine besondere Aufgabe zu: Auf ihr will Herz so schnell fahren wie noch nie zuvor ein Mensch auf einem Motorrad. Trotz nicht optimaler Bedingungen und einiger Widrigkeiten, die vor Ort noch Veränderungen an der Delphin III erfordern, wagt sich Herz am 4. August an den Rekordversuch. Mitgereist sind auch NSU-Generaldirektor Gerd Stieler von Heydekampf und der Technische Direktor Viktor Frankenberger; der Rundfunk berichtet direkt aus Utah. Das Aufgebot lohnt sich: 339 Stundenkilometer erreicht Herz mit der Maschine – und demonstriert mit dem neuen Weltrekord eindrucksvoll die Neckarsulmer Fertigkeiten im Motorradbau und auf dem Feld der Aerodynamik.