Audi RS Q e-tron auf Städtetour: Audi-Piloten begeistern Madrid, Paris und Stockholm

Madrid, Paris, Stockholm: Die drei Audi-Fahrermannschaften passierten mit dem elektrisch angetriebenen Prototyp die schönsten Wahrzeichen in den jeweiligen Hauptstädten. Die Königspaläste in Spanien und Schweden oder der Eiffelturm und Sacré-Cœur in Paris waren nur einige von zahlreichen Stationen auf den drei Routen. An ausgewählten Orten führte der RS Q e-tron zudem bei Drifts die Kraft seines 263 kW (358 PS) starken Elektroantriebs spektakulär vor. Immer wieder drehten sich viele Passanten nach dem auffälligen Auto um, staunten, fotografierten und baten um Autogramme, die die Profis nur zu gern gaben. „Wir haben mit den drei Städtetouren ein Ausrufezeichen gesetzt“, sagte Audi-Motorsportchef Rolf Michl. „Unser Auto startet bei den Wüstenrallyes natürlich nicht vor einem Publikum wie auf der Rundstrecke. Stattdessen haben wir die innovative Technik nun vor vielen Menschen in drei europäischen Metropolen vorgeführt. Unser faszinierender Prototyp steht für eine populäre Botschaft, mit der wir Menschen begeistern.“