Audi Tradition 2024 international unterwegs

Die Veranstaltungssaison 2024 beginnt für Audi Tradition bereits im Winter: Nach dem Ice Race Ende Januar im österreichischen Zell am See folgt vom 2. bis 4. Februar die Bremen Classic Motorshow; dort setzt Audi Tradition am Gemeinschaftsstand der Volkswagen Konzernmarken einen Audi RS 4 Avant der ersten Generation in Szene. Besucherinnen und Besucher können sich am Counter zu Ersatzteilen für ihre Young- und Oldtimer beraten lassen. Ein Wochenende nach der Messe sind die Ingolstädter dann in den Rocky Mountains und in den Alpen unterwegs: Beim Ice Race in Aspen (8.–10. Februar) bringt Audi Tradition neben einem Audi 90 quattro IMSA GTO den Audi Sport quattro S1 „Pikes Peak“ von Michèle Mouton aus dem Jahr 1985 zum Einsatz. Zeitgleich findet die historische Winterrallye Histo Monte statt – sie führt die Teilnehmenden auf die Spuren der legendären Rallye Monte Carlo. Bei diesem Event pilotiert Walter Röhrl am 10. Februar den Audi Sport quattro S1 E2, das Original-Rallyeauto, das er 1986 bei der Rallye Monte Carlo gefahren ist. Röhrl startet in Cannes, fährt auf Etappe 8 und 9 über den Col de Turini und trifft am Ziel in Monaco auf die Fans, die das Fahrerfeld und den vierfachen Monte-Sieger dort erwarten. Zwei Wochen später geht’s für Audi Tradition erneut aufs Eis – bei der Veranstaltung „The Ice“ (24.–25. Februar) im Schweizer St. Moritz. Und nochmals eine Woche später zeigt Audi Tradition bei der Amelia Car Week (29. Februar–3. März) passend zum Sonderthema „Pikes Peak“ den Sport quattro S1 „Pikes Peak“.