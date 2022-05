Audi Tradition holt Schätze der Motorsport-Geschichte aus den heiligen Hallen

Wer es nicht schafft, die Motorsport-Highlights der Audi-Geschichte am 15. Mai live in Ingolstadt zu erleben, hat die Gelegenheit, sich viele der automobilen Ikonen in der neuen Audi Tradition App anzusehen – jederzeit und von überall auf der Welt aus. Dort gibt‘s zum Beispiel 360-Grad-Panorama-Ansichten, historische Fotos und Filme sowie teilweise Motor-Sounds. Neben den Exponaten der Dauerausstellung des Audi museum mobile erleben die User_innen in der App auch die aktuelle Sonderschau zur Traditionsmarke NSU: „Der fünfte Ring“. Ebenfalls in der App: ein Link auf den Online-Shop sowie den Veranstaltungskalender von Audi Tradition.

Hinweis für Medienschaffende : Auch Sie sind herzlich zum Internationalen Museumstag am und im Audi museum mobile eingeladen – bitte akkreditieren Sie sich für den Aktionstag am Sonntag, 15. Mai, vorab per E-Mail an @email