Futuristisch, aerodynamisch, formschön: der NSU Ro 80

Die sportliche Reiselimousine setzt neue Maßstäbe in Straßenlage, Sicherheit, Komfort und Leistung. Form folgt Funktion – dieses Credo ist beim Ro 80 Programm; er wurde im Windkanal entwickelt: seine keilförmige Karosserie-Linie mit flacher Frontpartie, tiefliegender, leicht ansteigender Gürtellinie und dem hochgezogenen Heck ermöglicht einen c W -Wert von 0,35 – und prägt überdies eine von den Zeitgenossen als futuristisch wahrgenommene Gesamterscheinung. Selbstbewusst kann man deshalb auf Werbeplakaten zum Ro 80 verkünden: „There are ‚Yesterday‘ cars and there are ‘Today’ cars and then there are NSU cars.” Im Jahr 1971 wird dieser Anspruch universeller formuliert: „Vorsprung durch Technik“ – ein Werbeslogan, der zum Markenkern von Audi wird, sind doch die Ingolstädter Auto Union GmbH und die NSU Motorenwerke AG seit ihrer Fusion 1969 gemeinsam unterwegs.