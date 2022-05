Gesteigerte Emotionen: die neuen competition-Pakete für den Audi RS 4 Avant und Audi RS 5

Fest fixiert ist die Übersetzung der Dynamiklenkung im Verhältnis 1:13,1. Damit erzeugt die Audi Sport GmbH ein noch zielsichereres Fahrverhalten sowie noch mehr Linientreue bei mittleren, hohen und sehr hohen Geschwindigkeiten. Das überarbeitete quattro Sportdifferenzial sorgt insbesondere im Fahrmodus „dynamic“ für ein gesteigertes Maß an Agilität und damit Fahrspaß. Ein neuer Datensatz im Steuergerät mit geänderten Parametern legt den Fokus auf mehr Heckbetonung. Darüber hinaus führt eine ebenfalls überarbeitete Software im Getriebesteuergerät – nur in Verbindung mit den competition-Paketen – zu verringerten Schaltzeiten und sorgt für eine spürbar größere Spreizung zwischen den einzelnen Fahrmodi. Das Plus an Dynamik braucht im gleichen Zuge ein Plus an Negativbeschleunigung. In Verbindung mit dem Pirelli P Zero Corsa, einer neu abgestimmten ABS-Software und der RS-Keramikbremsanlage reduziert sich der Bremsweg aus 100 km/h um bis zu 2 Meter.

Speziell für die competition-Pakete präsentiert die Audi Sport GmbH die neue RS-Sportabgasanlage plus mit Endrohren in Schwarz matt. Hierbei entsteht das intensivere Klangbild nicht allein durch die Abgasanlage selbst, sondern allen voran durch eine reduzierte Dämmung zwischen Motor- und Innenraum, die zudem rund 8 Kilogramm Gewicht einspart. Feinschliff an der Software des Motorsteuergeräts sorgt für straffere Lastwechsel im Modus S, wenn über drive select der Fahrmodus „dynamic“ gewählt ist – das trägt zur weiteren Steigerung der Emotionalität bei.