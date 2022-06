Mit diesem Auto trifft Audi den Zeitgeist: erster Audi 80 vor 50 Jahren vorgestellt

Oliver Hoffmann, Mitglied des Vorstands der AUDI AG für Technische Entwicklung, weiß die Leistung seines Vorgängers Ludwig Kraus und von dessen Team auch heute noch zu würdigen: „Der Audi 80 zeigt eindrucksvoll: Vorsprung durch Technik hat bei Audi Tradition.“ Der Audi 80 und seine Nachfolger sind immer Träger von großen Innovationen gewesen. Der Vierzylinder-TDI, der quattro-Antrieb mit dem selbstsperrenden Mitteldifferenzial, das Doppelkupplungsgetriebe und das Sportdifferenzial an der Hinterachse und nicht zuletzt die Fünfzylinder- oder Turbo-Motoren wie beim ersten RS-Modell haben die Audi-Kompetenz vom Vorsprung durch Technik immer wieder unter Beweis gestellt. Das Design des ersten Audi 80 im Stil der neuen Sachlichkeit der 1970er Jahre gestaltet Designer Hartmut Warkuß mit. Er steigt 1976 zum „Hauptabteilungsleiter Stilistik“ auf und prägt das Audi-Design mehrerer Modellgenerationen der B-, C- und D-Reihe. Der Audi 80 fährt bis 1994/95 in vier Generationen vom Band (B1 bis B4); dann löst ihn der Audi A4 ab – intern B5 genannt. Mit ihm führen die Ingolstädter eine neue Nomenklatur für ihre Automobile ein. Der Audi A4 wird heute in seiner fünften Auflage produziert; den B9 gibt es als Limousine und Avant, als S- und RS-Modell sowie als Audi A5 in den Versionen Coupé, Sportback und Cabriolet.