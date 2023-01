Save the date: die Online-Weltpremiere des Audi activesphere concept

Audi präsentiert den nächsten Vertreter der Familie von Konzeptfahrzeugen: den Audi activesphere concept. Die Vier Ringe illustrieren damit ihre Vision des progressiven Luxus der Mobilität der Zukunft und geben einen weiteren Ausblick auf das Audi Design von morgen. Der Audi activesphere concept wird dabei ein Höchstmaß an Variabilität für einen aktiven Lebensstil bieten – onroad wie offroad. Die Weltpremiere des elektrisch angetriebenen Crossover-Coupés findet am 26. Januar 2023 im Rahmen eines digitalen Events statt.

Der Audi activesphere concept bietet ultimative Freiheit und ist der perfekte Begleiter für ambitionierte Outdoor-Abenteuer. Freuen Sie sich auf Aktivitäten wie Wassersport, Ski, Golf und herausfordernde Bergstrecken ‒ und ein Fahrzeug, das Sie bei allem begleitet.

Virtuell vorgestellt wird der activesphere concept bei der „Celebration of Progress“ am 26. Januar 2023 ab 19 Uhr CET. Audi Markenchef Henrik Wenders und Audi Designchef Marc Lichte erläutern, wie die Audi Modelle von morgen zu persönlichen Begleitern werden. Während Senior Design Director Gael Buzyn einen Einblick in das Design des neuesten Mitglieds der revolutionären Sphere-Familie von Konzeptfahrzeugen geben wird, spricht Sid Odedra, Head of UI/UX Design, darüber, wie ein aktiver Lebensstil der Fahrer_innen durch ein personalisiertes Bedienkonzept und ein völlig neues digitales Ökosystem noch besser wird.