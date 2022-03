Schneegestöber: Audi RS 3 im Drift

Technisch passiert Folgendes: Das vom Motor an das Getriebe abgegebene Motordrehmoment wird je nach eingelegtem Gang übersetzt und liegt als Gesamtantriebsdrehmoment am Differenzialgehäuse des Vorderachsantriebs an. Von dort wird das Gesamtantriebsmoment über das Vorderachsdifferenzial an die vorderen Räder und bei geschlossenen Kupplungen des RS Torque Splitters über den Winkeltrieb und die Kardanwelle an die Hinterachse verteilt.