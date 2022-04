Traumwochenende für Audi-Kunden in Imola

Sieg in Imola: Kelvin van der Linde, Dries Vanthoor und Charles Weerts gelang ein überzeugender Saisonauftakt im Fanatec GT World Challenge powered by AWS Endurance Cup. Die drei Audi Sport-Fahrer hatten sich in Imola mit der Trainingsbestzeit Startplatz eins gesichert. Charles Weerts führte das Rennen in den ersten acht Runden an, bevor er in einer Schikane eine Position verlor. Dies brachte Chris Mies für Saintéloc Racing in einem weiteren Audi die Führung. Als Kelvin van der Linde den R8 LMS von seinem belgischen Fahrerkollegen Weerts übernommen hatte, setzte er sich an die Spitze. Im letzten Renndrittel konnte Dries Vanthoor den Vorsprung für den Audi mit der Nummer 32 bis ans Ende des Drei-Stunden-Rennens auf 6,2 Sekunden Vorsprung ausbauen. Das Team Tresor by Car Collection verpasste einen Podiumsplatz nur um 0,361 Sekunden, während Motorrad-Weltmeister Valentino Rossi bei seinem Debüt im Team WRT gemeinsam mit den Audi Sport-Piloten Nico Müller und Frédéric Vervisch Platz 17 im Feld der 52 gestarteten Teilnehmer belegte. Die Gelbphase mit dem Gedränge aller Teilnehmer beim Fahrerwechsel hatte für unübersichtliche Verhältnisse in der Boxengasse gesorgt. Rossi hatte nach guter Fahrt seinen Boxenstellplatz verpasst und war gezwungen, eine weitere Runde einzulegen.

Weiterer Titel in China: Audi Sport customer racing Asia verbuchte einen zusätzlichen GT3-Titelerfolg. Die Fahrerpaarung Cheng Congfu/Anthony Liu steht als Meister der China GT fest, nachdem das ursprünglich für Anfang 2022 geplante Saisonfinale der Saison 2021 abgesagt worden ist. Die beiden Chinesen haben sich mit zwei Siegen und zwei zweiten Plätzen in der abgelaufenen Saison einen uneinholbaren Punktevorsprung in der Fahrerwertung verschafft. Das FAW-VW Audi Racing Team, das den Audi R8 LMS GT3 der beiden Meister eingesetzt hat, gewann zugleich die Teamwertung der Rennserie. Auch der zweite Platz in der Fahrerwertung ging an ein Audi-Kundenteam: David Pun und sein Mitstreiter, der unter dem Pseudonym „Rio“ antritt, sind mit dem Team X Works Vizemeister.