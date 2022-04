Vier Ringe weltweit vorn: Audi e-tron GT gewinnt bei den World Car Awards 2022

Der Audi e-tron GT quattro1 ist ein großer Gewinner bei den diesjährigen World Car Awards, die bereits zum 18. Mal in New York verliehen wurden. Gleichzeitig in den Kategorien „World Electric Vehicle of the Year“, „World Performance Car“ und „World Car Design of the Year“ nominiert, sicherte sich der e-tron GT quattro1 den Titel als „World Performance Car“ im Rahmen der weltweit größten und prestigeträchtigsten Auszeichnung für neue Autos, die deshalb auch als „Oscar der Autowelt“ bezeichnet wird. Mehr als 100 Motorjournalist_innen aus aller Welt haben die für die Preisverleihung 2022 infrage kommenden Fahrzeuge ausführlich getestet und darüber abgestimmt.

„Wir freuen uns, dass der vollelektrische Audi e-tron GT quattro1 nur ein Jahr nach seiner Weltpremiere gleich in drei Kategorien zu den Finalisten gehört“, sagte Oliver Hoffmann, Vorstand der Technischen Entwicklung bei Audi, nach der Preisverleihung. „Dass der Audi e-tron GT quattro1 den Titel „World Performance Car“ holt und so diese Auszeichnung zum fünften Mal an Audi geht, macht uns natürlich ganz besonders stolz. Der Audi e-tron GT quattro1 beweist, dass elektrische Mobilität nicht nur nachhaltig, sondern auch dynamisch und faszinierend sein kann. Er ist ein wichtiger Meilenstein unserer Elektromobilitätsstrategie.“ Ab 2026 bringt Audi nur noch neue Modelle mit Elektroantrieb auf den Weltmarkt. Von 2025 an sollen alle Audi Standorte CO 2 -neutral produzieren. Für Brüssel, Győr und die Böllinger Höfe, wo der Audi e-tron GT quattro1 produziert wird, gilt das bereits jetzt.