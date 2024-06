Baufinanzierung jetzt wieder günstiger: 6 Expertentipps für jeden, um das ideal auszunutzen

Neuer Online-Ratgeber zur Baufinanzierung in Zeiten sinkender Kreditzinsen

In einem neuen Online-Ratgeber von transparent-beraten.de gibt Christopher Reckhemke, Experte für Baufinanzierung bei von Buddenbrock Concepts GmbH, 6 Tipps, wie Verbraucher bei aktuell sinkenden Kreditzinsen bei einer Baufinanzierung am besten vorgehen. Die Handlungsempfehlungen richten sich an Personen, die einen Hauskauf oder -bau planen und dafür einen Kredit aufnehmen möchten oder die bereits eine Baufinanzierung abgeschlossen haben.

Aktuelle Zinsentwicklungen bei Baufinanzierung berücksichtigen

Am 05.06.2024 beschloss die Europäische Zentralbank (EZB), den Leitzins abzusenken. Experten erwarten, dass Kreditzinsen infolge sinken, wenn auch nur in einem begrenzten Umfang. Zudem ist mehrheitliche Expertenmeinung, dass sich die Zinsen auf einem Niveau ohne größere Schwankungen stabilisieren. Dies wird sich voraussichtlich positiv auf Baufinanzierungen auswirken: Hausbau und Hauskauf könnten wieder erschwinglicher werden. Es ist wichtig, dass Personen, die einen Hausbau oder -kauf planen oder bereits eine Baufinanzierung abgeschlossen haben, diese veränderte Zinsentwicklung bei ihren Entscheidungen mit berücksichtigen. Christopher Reckhemke, Experte für Baufinanzierung, gibt daher Tipps zum Thema Eigenkapital, Bausparen, Vertragslaufzeiten oder auch Anschlussfinanzierung.

Warum Baufinanzierung überhaupt teurer wurde

Die EZB hat die massiven Preissteigerungen seit 2022 mit einer mehrmaligen Anhebung des Leitzinses abgeschwächt. Dadurch sind die Kreditzinsen angestiegen und Baufinanzierungen teurer geworden. Die Folge: Immer weniger Menschen konnten sich einen Kredit für einen Hauskauf oder Hausbau leisten. Beispielsweise ist 2024 die Zahl der Baugenehmigungen, besonders die für Einfamilienhäuser, stark zurückgegangen.

Den Ratgeber mit den Empfehlungen unseres Baufinanzierungsexperten finden Sie unter: https://www.transparent-beraten.de/ratgeber/baufinanzierung-bei-sinkenden-kreditzinsen/