Michael Grübel GmbH

Unternehmen

Newsroom

Bielefelder Trocknungsfachbetrieb Michael Grübel GmbH feiert 30-jähriges Bestehen

21. Mai 2026, 03:21
Bielefeld,
Deutschland
PRESSEMITTEILUNG/PRESS RELEASE

Die Michael Grübel GmbH begeht ihr 30-jähriges Firmenjubiläum. 1996 als Garagenunternehmen am Tag der Arbeit gegründet, beschäftigt der Trocknungsfachbetrieb heute 53 Mitarbeitende an sechs Standorten in Bielefeld, Detmold, Herford, Osnabrück, Rheda-Wiedenbrück und Bad Lippspringe.

Die Belegschaft der Michael Grübel GmbH feiert das 30-jährige Firmenjubiläum in Bielefeld

Die Belegschaft der Michael Grübel GmbH feiert das 30-jährige Firmenjubiläum in Bielefeld
© Michael Grübel GmbH, Paulo Barbosa

Ein besonderer Anlass für Gründer Michael Grübel und das Geschäftsführungs-Team, mit ihrer Belegschaft, ehemaligen Mitarbeitenden sowie langjährigen Geschäftspartnern in Bielefeld zu feiern.

Wer einen Wasserschaden vermutet, einen Rohrbruch orten lassen muss oder mit Schimmelbefall zu kämpfen hat, kennt die Michael Grübel GmbH oft als ersten Ansprechpartner. Was 1996 als Ein-Mann-Betrieb in einer Bielefelder Garage begann, ist heute ein Fachunternehmen für technische Gebäudetrocknung mit überregionalen Anfragen. Über die Jahre wurde das Leistungsspektrum kontinuierlich ausgebaut: von der Rohrbruchortung und Wasserschadensanierung über Bautrocknung und Schimmelpilzbeseitigung bis zur Sanitär- und Heizungstechnik. Mit einem Notdienst rund um die Uhr ist das Unternehmen in OWL und im Osnabrücker Land erreichbar. 

Eine Besonderheit ist die im Jahr 2012 in Betrieb genommene stationäre Papiertrocknungsanlage. In Ostwestfalen-Lippe einzigartig, rettet sie wassergeschädigte Bücher, Akten und Dokumente per Gefriertrocknung und schützt so Archive, Bibliotheken und Sammlungen vor Folgeschäden.

Bewusstes Wachstum mit Qualitätsbewussten

Den Weg von Bielefeld in die Region beschritten Grübel und sein Team Schritt für Schritt: 2006 öffnete die Niederlassung Detmold, 2008 folgte Osnabrück, 2010 bezog der Hauptsitz die heutigen Räumlichkeiten an der Elpke 106 in Bielefeld. 2017 kam Herford hinzu, 2024 Rheda-Wiedenbrück und 2025 mit Bad Lippspringe der sechste Standort. Auch fachlich entwickelte sich der SHK-Innungsbetrieb weiter. Bereits 2001 wurde Michael Grübel von der Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zum öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für das Bautentrocknungs-Gewerbe bestellt.

„Wir hätten den Betrieb in 30 Jahren auch deutlich schneller wachsen lassen können. Aber wir haben uns immer dafür entschieden, lieber Strukturen aufzubauen, die unser Leitbild ‚Begeisterung durch Qualität‘ verankern: für unsere Kunden, für die Belegschaft und für die Region. Dass wir heute 30 Jahre alt werden und gleichzeitig die nächste Generation in der Verantwortung steht, zeigt, dass dieser Weg richtig war“, sagt Michael Grübel.

Vier Geschäftsführer tragen die Zukunft

Geleitet wird die Michael Grübel GmbH heute von einem vierköpfigen Geschäftsführungs-Team. Die operative Verantwortung tragen Gründer Michael Grübel sowie die Handwerksmeister Marvin Metz und Jan Kruse. Olaf Michels ergänzt das erfahrene Team als vierter Geschäftsführer. Mit dieser Aufstellung verbindet das Unternehmen Branchenerfahrung, handwerkliche Expertise und kaufmännische Verantwortung. „Wir übernehmen einen Betrieb mit klaren Werten und einer eingespielten Mannschaft. Unsere Aufgabe ist es, diese Substanz für die nächsten Jahrzehnte fortzuschreiben: mit moderner Technik, qualifizierter Ausbildung im eigenen Haus und der Verlässlichkeit, die unsere Kunden seit drei Jahrzehnten von uns kennen“, betont Marvin Metz.

Vom Bielefelder Ein-Mann-Betrieb zum Spezialisten mit sechs Niederlassungen in Ostwestfalen-Lippe

Ausbildungsbetrieb mit Pioniergeist

Über 100 Auszubildende, Praktikantinnen und Diplomanden hat die Michael Grübel GmbH in 30 Jahren begleitet, noch heute sind viele Nachwuchskräfte nach ihrem Abschluss im Unternehmen tätig. Da es für Trocknungstechnik keine eigene Ausbildung gibt, qualifiziert der Betrieb Sanitär- und Heizungsbaumeister sowie Elektromeister im eigenen Haus. Zudem fördert Grübel Fortbildungen für Kaufleute zu staatlich geprüften Betriebswirten bzw. zu Baufachwirten.

Bemerkenswert ist die frühe Auseinandersetzung mit der Digitalisierung. Schon im Jahr 2000 betreute Michael Grübel an der Fachhochschule Bielefeld eine Diplomarbeit zur Digitalisierung von Handwerker-Prozessen. Daraus entstanden zahlreiche Apps und Home-Office-Strukturen, lange bevor die Pandemie das Thema in den Fokus rückte. Für sein Engagement als Arbeitgeber wurde der Betrieb mehrfach ausgezeichnet, unter anderem zweimal als familienfreundliches Unternehmen von der Stadt Bielefeld und dem Bündnis für Familie in den Jahren 2012 und 2024.

Soziales Engagement seit über zwei Jahrzehnten

Über die Arbeit als Unternehmer und Sachverständiger hinaus engagiert sich Michael Grübel seit 2003 mit dem Projekt „Michael Grübel Helfende Hände“ für Menschen in Not. Für sein bürgerschaftliches Engagement erhielt er 2007 den Robert-Jungk-Preis in der Kategorie „Unternehmen im Wandel“. Auch sein Fachwissen gibt Grübel gerne weiter: Drei Fachbücher zu Wasserschäden, Bautrocknung und der Sanierung von Schimmelpilzschäden sind im Fraunhofer IRB Verlag erschienen, zuletzt im Jahr 2025 „Bautentrocknung – Prüfungsfragen aus der Praxis“.

Jubiläumsabend mit Belegschaft, Ehemaligen und Partnern

Am 2. Mai 2026 kamen am Bielefelder Hauptsitz aktuelle und ehemalige Mitarbeitende sowie langjährige Geschäftspartner zusammen, um das Jubiläum zu feiern. In ihren Ansprachen würdigten Michael Grübel, Jan Kruse und Marvin Metz die Entwicklung des Betriebs und die Bedeutung der Mitarbeitenden für den gemeinsamen Erfolg. Ein besonderer Moment des Abends war die Ankündigung, dass ein ehemaliger Mitarbeiter in naher Zukunft wieder Teil des Unternehmens sein wird. Das ist ein Zeichen für die langfristige Verbundenheit, die der Betrieb mit seinen Mitarbeitenden pflegt.

Michael Grübel GmbH

Das Fachunternehmen Michael Grübel GmbH ist auf die technische Gebäudetrocknung spezialisiert und in Gewerken wie Wasserschaden-Sanierung, Bautrocknung, Feuchtigkeitsmesstechnik, Schimmelpilzsanierung, Baubeheizung, Rohrbruchortung und Sanitär/Heizung tätig. Neben dem Firmensitz in Bielefeld verfügt Grübel über Niederlassungen in Herford, Detmold, Osnabrück, Rheda-Wiedenbrück und Bad Lippspringe.

Mehr als drei Jahrzehnte Branchenerfahrung machen den Innungsbetrieb zu einem starken Partner mit zertifizierten Fachkräften. Seit rund 25 Jahren bietet der Arbeitgeber Ausbildungen und Umschulungen sowie Praktika an, wurde dafür mit dem „Ausbildungs-Ass“ ausgezeichnet. Für ein Höchstmaß an fachlicher Qualität beschäftigt das Unternehmen 5 Handwerksmeister verschiedener Gewerke. Details finden Sie auf der Website https://www.gruebel-kg.de/ und auf Social-Media-Plattformen.

Wirtschaftssektor:
Bauwesen
https://www.gruebel-kg.de
Kontakt
Marion Barabasch
E-Mail
05 21 23 83 11 0
zum Newsroom »
Thematisch passend
Relevanz vor Format: Pressemitteilungen, Journals und Case Studies zum selben Thema.