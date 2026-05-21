Bielefelder Trocknungsfachbetrieb Michael Grübel GmbH feiert 30-jähriges Bestehen

Ein besonderer Anlass für Gründer Michael Grübel und das Geschäftsführungs-Team, mit ihrer Belegschaft, ehemaligen Mitarbeitenden sowie langjährigen Geschäftspartnern in Bielefeld zu feiern.

Wer einen Wasserschaden vermutet, einen Rohrbruch orten lassen muss oder mit Schimmelbefall zu kämpfen hat, kennt die Michael Grübel GmbH oft als ersten Ansprechpartner. Was 1996 als Ein-Mann-Betrieb in einer Bielefelder Garage begann, ist heute ein Fachunternehmen für technische Gebäudetrocknung mit überregionalen Anfragen. Über die Jahre wurde das Leistungsspektrum kontinuierlich ausgebaut: von der Rohrbruchortung und Wasserschadensanierung über Bautrocknung und Schimmelpilzbeseitigung bis zur Sanitär- und Heizungstechnik. Mit einem Notdienst rund um die Uhr ist das Unternehmen in OWL und im Osnabrücker Land erreichbar.

Eine Besonderheit ist die im Jahr 2012 in Betrieb genommene stationäre Papiertrocknungsanlage. In Ostwestfalen-Lippe einzigartig, rettet sie wassergeschädigte Bücher, Akten und Dokumente per Gefriertrocknung und schützt so Archive, Bibliotheken und Sammlungen vor Folgeschäden.

Bewusstes Wachstum mit Qualitätsbewussten

Den Weg von Bielefeld in die Region beschritten Grübel und sein Team Schritt für Schritt: 2006 öffnete die Niederlassung Detmold, 2008 folgte Osnabrück, 2010 bezog der Hauptsitz die heutigen Räumlichkeiten an der Elpke 106 in Bielefeld. 2017 kam Herford hinzu, 2024 Rheda-Wiedenbrück und 2025 mit Bad Lippspringe der sechste Standort. Auch fachlich entwickelte sich der SHK-Innungsbetrieb weiter. Bereits 2001 wurde Michael Grübel von der Handwerkskammer Ostwestfalen-Lippe zum öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für das Bautentrocknungs-Gewerbe bestellt.

„Wir hätten den Betrieb in 30 Jahren auch deutlich schneller wachsen lassen können. Aber wir haben uns immer dafür entschieden, lieber Strukturen aufzubauen, die unser Leitbild ‚Begeisterung durch Qualität‘ verankern: für unsere Kunden, für die Belegschaft und für die Region. Dass wir heute 30 Jahre alt werden und gleichzeitig die nächste Generation in der Verantwortung steht, zeigt, dass dieser Weg richtig war“, sagt Michael Grübel.

Vier Geschäftsführer tragen die Zukunft

Geleitet wird die Michael Grübel GmbH heute von einem vierköpfigen Geschäftsführungs-Team. Die operative Verantwortung tragen Gründer Michael Grübel sowie die Handwerksmeister Marvin Metz und Jan Kruse. Olaf Michels ergänzt das erfahrene Team als vierter Geschäftsführer. Mit dieser Aufstellung verbindet das Unternehmen Branchenerfahrung, handwerkliche Expertise und kaufmännische Verantwortung. „Wir übernehmen einen Betrieb mit klaren Werten und einer eingespielten Mannschaft. Unsere Aufgabe ist es, diese Substanz für die nächsten Jahrzehnte fortzuschreiben: mit moderner Technik, qualifizierter Ausbildung im eigenen Haus und der Verlässlichkeit, die unsere Kunden seit drei Jahrzehnten von uns kennen“, betont Marvin Metz.