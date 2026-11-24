Wenn die Tage kürzer werden und es draußen ungemütlich wird, beginnt für viele Menschen die schönste Saunazeit des Jahres. Für die corso sauna manufaktur aus Bramsche gibt es in diesem Herbst gleich drei Gründe zur Freude: Das Unternehmen wurde 2026 in gleich drei namhaften Verbraucherstudien als Nr. 1 in der Kategorie Saunahersteller ausgezeichnet: „Deutschlands Beste – Rund ums Haus“ von FOCUS MONEY, die „Produkt-Champions“ von DIE WELT sowie die Kundenzufriedenheitsstudie von DEUTSCHLAND TEST. Grundlage aller drei Auszeichnungen sind Verbraucherurteile, die vom Kölner Analyseinstitut ServiceValue ausgewertet wurden.

„Die schönste Bestätigung für unsere Arbeit ist, wenn uns Kunden auch nach vielen Jahren erzählen, wie viel Freude ihnen ihre Sauna macht. Dass wir nun gleich dreimal auf Platz eins stehen, bedeutet uns sehr viel. Es ist eine wunderbare Anerkennung für unser Team, das jeden Tag mit viel Herzblut und handwerklichem Können ganz besondere Saunalösungen entwirft und baut“, sagt Benedictus Lingens, der das Familienunternehmen gemeinsam mit seinem Bruder Max führt.

Saunabau nach Maß – made in Germany

Seit 1968 baut corso Saunen, mittlerweile sind es mehr als 20.000. In der eigenen Manufaktur im niedersächsischen Bramsche arbeiten heute über 70 Mitarbeitende. Hier werden die Saunen geplant, konstruiert und von erfahrenen Tischlern, Technikern und Zimmerleuten gefertigt.

Eine Sauna unter der Dachschräge, mit Blick in den eigenen Garten oder mitten im Badezimmer: Die Möglichkeiten, eine Sauna in das eigene Zuhause zu integrieren, sind vielfältig. Gerade die vermeintlich schwierigen Raumsituationen sind es, die für die Planer und Tischler von corso besonders reizvoll sind. Typisch für die Saunen der Manufaktur sind großzügige Glasflächen, schwebende Saunabänke, besondere Hölzer und eine sehr bewusst eingesetzte Beleuchtung. Bei der Planung geht es immer auch darum, die Architektur des Hauses aufzugreifen und die Sauna so zu gestalten, dass sie ganz selbstverständlich zum Zuhause ihrer Besitzer gehört.

Neben individuellen Innensaunen entstehen in Bramsche auch maßgefertigte Gartensaunen sowie Wellness- und SPA-Bereiche für Hotels und andere gewerbliche Auftraggeber. Die Saunen werden weltweit geliefert und größtenteils von eigenen Montageteams aufgebaut.

Weitere Informationen zu den Auszeichnungen und den zugrunde liegenden Studien:

https://www.corso-saunamanufaktur.com/deutschlands-beste-saunahersteller/