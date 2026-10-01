Konektor und Partner launchen „Sprechende Verträge“ am 6.10. auf der Expo Real

Der automatische Assistent durchsucht Vertragswerke einschließlich aller Anlagen (Texte, LV oder Pläne) anhand individueller Fragen und liefert sofort sichere Antworten, mit exakter Quellenangabe und Paragraphenverweis. Das Formitas-Team hinter der Gebäudedatenplattform Konektor hat das Tool gemeinsam mit der Eschenbruch, Löchner und Preuss Rechtsanwaltsgesellschaft mbH und der Preuss Project Partner GmbH entwickelt. Expo-Real-Besuchende können Sprechende Verträge am zweiten Messevormittag bei ELP als Mitaussteller des Expo-Real-DVP-Stands (Deutscher Verband für Projektmanagement in der Bau- und Immobilienwirtschaft e. V.) ausprobieren.

Mit minimalem Aufwand, ohne Juristendeutsch oder IT-Know-how kommen Anwendende mit Sprechende Verträge zu klaren Antworten: Sie laden den Vertrag inklusive aller Anlagen hoch. Die Kategorisierung in Gewerke, Rollen und Klauseln erfolgt automatisch. Dann stellen die Nutzenden eine Frage in natürlicher Sprache und erhalten binnen Sekunden eine Antwort mit Belegstellen und Gültigkeitsbereich. Die dahinterliegende KI berücksichtigt auch Pläne, Skizzen und Zeichnungen. Auf https://sprechendevertraege.de können Interessierte eine Demoversion anfordern.

Höchste Sicherheitsstandards

Sprechende Verträge bietet vollständige Compliance mit der Datenschutzgrundverordnung. Die sensiblen Vertragsdaten werden nie an Dritte weitergegeben oder zweckentfremdet. Ihre Verarbeitung sowie der Datenschutz erfolgen nach höchsten Standards auf Servern innerhalb des europäischen Rechtsraums. Bei Übertragung und Speicherung sind Daten nach Industriestandard geschützt. Eine von Nutzenden verfügte Datenlöschung oder Datenvernichtung ist jeweils transparent dokumentiert und sicher nachverfolgbar.

Zeitersparnis bereits bei mehrseitigen Verträgen

Sprechende Verträge richtet sich an alle, die von klaren, schnell verfügbaren Bauvertrags-informationen profitieren, wie etwa Bauherrn & Projektentwickler, Generalunternehmer & GU-Projektleitung, Architekturbüros & Planer oder Bauleitung & Fachbauleitung. Der KI-Assistent passt sich individuellen Projektgrößen und Bedürfnissen an und kann auch Pläne, Zeichnungen, Tabellen und CAD-Dokumente visuell-semantisch erschließen. Er bietet keine Rechtsberatung, sondern weist transparent auf Vertragsstellen hin.

Der Unterschied zu allgemeinen Foundation Models besteht neben dem Datenschutz im systematischen Überblick über das gesamte Vertragswerk und ausschließlich vertragsbasierten Antworten, was das Risiko von Halluzinationen minimiert. Der Assistent unterstützt Deutsch und Englisch. Fragen und Antworten sind auch auf Polnisch, Rumänisch oder Bulgarisch möglich.

Recht, Praxis und Technologie aus einer Hand

Drei spezialisierte Unternehmen, die die Baubranche aus jahrzehntelanger Praxis kennen, haben Sprechende Verträge gemeinsam entwickelt: Das Team der aus der Formitas AG ausgegründeten Gebäudedatenplattform „Konektor“, die Rechtsanwälte für Bau- und Immobilienrecht „Eschenbruch Löchner und Preuss - ELP Advisors“ und die Projektmanager „Preuss Project Partner“. Ihre Erfahrungswerte aus dem täglichen Umgang mit komplexen Bauverträgen haben sie in Form von rechtlicher Tiefe, erfahrenem Projektmanagement und moderner Technologie zusammengeführt, damit Vertragswissen genau dort ankommt, wo es gebraucht wird.

Informationen, Kontakt- und Demoversionsoptionen gibt es auf https://sprechendevertraege.de.