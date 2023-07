Officetage 2023 - Assistenzkongress in Büsum

Der Kongress richtet sich mit insgesamt 18 unterschiedlichen Workshops speziell an Assistentinnen, Assistenten, Office Managerinnen, Office Manager, Sekretärinnen, Sekretäre, Sachbearbeiterinnen, Sachbearbeiter, alle anderen Office-Profis und solche, die es werden möchten.

Weiterbildung & Networking

An drei Tagen, die einzeln oder zum vergünstigten Gesamtpreis gebucht werden können, haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, maximal sieben Workshops zu besuchen.

Am Mittwoch stehen diverse Mini- Workshops (je 1,5 Stunden) zur Wahl; alternativ ist ein ganztägiger Workshop wählbar für alle, die sich intensiv und in gleichbleibender Teilnehmergruppe mit einem Thema beschäftigen möchten.

Auch am Donnerstag besteht die Möglichkeit, einen ganztägigen Workshop zu besuchen. Alternativ stehen vier halbtägige Workshops zur Wahl, von denen zwei besucht werden können.

Der Freitag bietet mit sechs halbtägigen Workshops eine große Auswahl an diversen Themen rund um das moderne Office Management.