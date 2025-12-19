SMV Hausmesse Insights verbindet Innovationskraft, Partnerschaft und außergewöhnliches Eventkonzept

»Die Resonanz fiel überaus positiv aus, denn die Veranstaltung verband fachliche Tiefe mit einer offenherzigen, verbindenden Atmosphäre.«

Inspirierende Einblicke in neue und weiterentwickelte Produkte

Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen die neuesten Produkte und Sortimentserweiterungen aus dem Hause SMV. Besonders aufmerksam verfolgt wurden die Premieren des Loungesessels Rook mit passendem Hocker, der modernes Design mit höchstem Sitzkomfort und einer Vielzahl an Gestell- und Stoffoptionen verbindet, sowie die Vorstellung des mehrfach variierbaren Loungesessels Oris, der mit verschiedenen Untergestellen und optionalen Designakzenten neue Flexibilität in der Raumgestaltung bietet.

Auch die Holzstuhl-Neuheiten Tavu und Sanos fanden großes Interesse. Beide sind aus massiver Buche gefertigt, stapelbar, DIN-zertifiziert und durchdacht für moderne Arbeitsumgebungen. Ergänzt wurde das Portfolio durch den nachhaltigen Barhocker 2do, der in veganen Varianten und mit Brandschutzzertifizierung überzeugt, sowie die vielseitigen Konsolentischbeine 4Wood, die klare Linien und robuste Stabilität für individuelle Interiorkonzepte bieten. Die Besucherinnen und Besucher lobten besonders die Kombination aus hochwertigen Materialien, funktionalen Details und den vielfältigen Anpassungsmöglichkeiten, die SMV für anspruchsvolle Objektbereiche bereitstellt.

Begleitet wurden die Präsentationen von einem breiten Angebot praxisnaher Workshops, die gemeinsam mit renommierten Partnern gestaltet wurden, darunter Camira, Gabriel, Continental, Ege, Le Klint, Schallsauger und Objectflor. Die enge Zusammenarbeit und der abgestimmte gemeinsame Auftritt wurden von vielen der mehreren hundert Gästen als außergewöhnlich professionell und stimmig bezeichnet. Diese Geschlossenheit sei in der Möbelbranche außergewöhnlich.

Vertiefte Gespräche und individueller Austausch

Die Hausmesse bot ideale Bedingungen, um sich intensiv auszutauschen. „Schön ist tatsächlich immer die Anzahl an Kunden, die wir hier bei SMV begrüßen dürfen. Wir haben in diesen zwei Tagen richtig viel Zeit für unsere Besucher, um in tiefere Gespräche zu kommen“, berichtet Henning Brautlecht, Gebietsverkaufsleiter Team Nord bei SMV. Besonders geschätzt hätten die Kundinnen und Kunden aus seinem Vertriebsgebiet die Weiterentwicklungen der bestehenden Produkte: „Dass wir neben den Standardprodukten auch individuelle Anpassungen für unsere Kunden realisieren können, hat viele besonders überzeugt.“

Auch in vielen Rückmeldungen wurde die Veranstaltung als verlässlich, authentisch und sehr gut organisiert bewertet. Die Gäste spürten deutlich die Energie, das Engagement und das Herzblut, das in die Gestaltung der beiden Messetage eingeflossen ist.