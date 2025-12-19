SMV Sitz- und Objektmöbel GmbH

SMV Hausmesse Insights verbindet Innovationskraft, Partnerschaft und außergewöhnliches Eventkonzept

19. Dezember 2025, 14:15
Löhne,
Deutschland
Bericht

Die zweitägige Hausmesse SMV Insights hat auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Kundinnen und Kunden nach Löhne gelockt. Am 27. und 28. November präsentierte der Sitzmöbel-Hersteller SMV ein vielfältiges Programm aus Produktpremieren, Weiterentwicklung bestehender Möbelserien, praxisnahen Workshops und einem stimmungsvollen Weihnachtsmarkt am Abend.

Produktvorstellung auf der SMV Hausmesse Insights 2025: Der neue Premium-Loungesessel Rook

© SMV Sitz- & Objektmöbel GmbH

»Die Resonanz fiel überaus positiv aus, denn die Veranstaltung verband fachliche Tiefe mit einer offenherzigen, verbindenden Atmosphäre.«  

Inspirierende Einblicke in neue und weiterentwickelte Produkte

Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen die neuesten Produkte und Sortimentserweiterungen aus dem Hause SMV. Besonders aufmerksam verfolgt wurden die Premieren des Loungesessels Rook mit passendem Hocker, der modernes Design mit höchstem Sitzkomfort und einer Vielzahl an Gestell- und Stoffoptionen verbindet, sowie die Vorstellung des mehrfach variierbaren Loungesessels Oris, der mit verschiedenen Untergestellen und optionalen Designakzenten neue Flexibilität in der Raumgestaltung bietet. 

Auch die Holzstuhl-Neuheiten Tavu und Sanos fanden großes Interesse. Beide sind aus massiver Buche gefertigt, stapelbar, DIN-zertifiziert und durchdacht für moderne Arbeitsumgebungen. Ergänzt wurde das Portfolio durch den nachhaltigen Barhocker 2do, der in veganen Varianten und mit Brandschutzzertifizierung überzeugt, sowie die vielseitigen Konsolentischbeine 4Wood, die klare Linien und robuste Stabilität für individuelle Interiorkonzepte bieten. Die Besucherinnen und Besucher lobten besonders die Kombination aus hochwertigen Materialien, funktionalen Details und den vielfältigen Anpassungsmöglichkeiten, die SMV für anspruchsvolle Objektbereiche bereitstellt.

Begleitet wurden die Präsentationen von einem breiten Angebot praxisnaher Workshops, die gemeinsam mit renommierten Partnern gestaltet wurden, darunter Camira, Gabriel, Continental, Ege, Le Klint, Schallsauger und Objectflor. Die enge Zusammenarbeit und der abgestimmte gemeinsame Auftritt wurden von vielen der mehreren hundert Gästen als außergewöhnlich professionell und stimmig bezeichnet. Diese Geschlossenheit sei in der Möbelbranche außergewöhnlich.

Vertiefte Gespräche und individueller Austausch

Die Hausmesse bot ideale Bedingungen, um sich intensiv auszutauschen. „Schön ist tatsächlich immer die Anzahl an Kunden, die wir hier bei SMV begrüßen dürfen. Wir haben in diesen zwei Tagen richtig viel Zeit für unsere Besucher, um in tiefere Gespräche zu kommen“, berichtet Henning Brautlecht, Gebietsverkaufsleiter Team Nord bei SMV. Besonders geschätzt hätten die Kundinnen und Kunden aus seinem Vertriebsgebiet die Weiterentwicklungen der bestehenden Produkte: „Dass wir neben den Standardprodukten auch individuelle Anpassungen für unsere Kunden realisieren können, hat viele besonders überzeugt.“  

Auch in vielen Rückmeldungen wurde die Veranstaltung als verlässlich, authentisch und sehr gut organisiert bewertet. Die Gäste spürten deutlich die Energie, das Engagement und das Herzblut, das in die Gestaltung der beiden Messetage eingeflossen ist.

Workshops mit fachlicher Tiefe und vielseitigen Impulsen

Ein Höhepunkt der zweitägigen Veranstaltung waren die umfangreichen Workshops im großen Besprechungsraum AudiMax. Das Programm bot eine ausgewogene Mischung aus Design, Materialkunde, Akustik, Brandschutz und Raumgestaltung. So vertieften die Experten von SMV zentrale Sicherheitsthemen wie Hygiene im Objekt und Brandschutz, während Partnerunternehmen neue Perspektiven auf kreative Innenraumkonzepte einbrachten, nachhaltige Stoffkollektionen präsentierten und Impulse zu Handwerk und Lichtwirkung geben. 

Die Workshops wurden von den Teilnehmenden als kompakt, inspirierend und hochrelevant für den Projektalltag bewertet. An einzelnen Ständen in der SMV-Ausstellung ließen sich die Themen im persönlichen Gespräch während der beiden Tage weiter vertiefen.

Weihnachtsmarkt mit persönlicher Note

Ein besonderes Highlight war der abendliche Weihnachtsmarkt, der jeweils ab 17 Uhr das Indoor-Messegeschehen in eine warmherzige und festliche Atmosphäre auf dem weihnachtlich dekorierten SMV-Außengelände überführte. Bei herzhaften und süßen Spezialitäten, Livemusik der Band White Coffee und vielen persönlichen Gesprächen konnten Besucherinnen und Besucher den Tag in entspannter Stimmung ausklingen lassen.

Ein viel beachteter Programmpunkt war der CARZUBI-Act: Die Auszubildenden von SMV gravierten live personalisierte Schneidebretter, die Gäste mit ihrem eigenen Namen mitnehmen konnten. Dieses persönliche Element wurde als ebenso charmant wie außergewöhnlich gelobt.  

Ein Format, das sich abhebt

Die Hausmesse SMV Insights war mehr als eine Präsentation neuer Möbel. Sie stand für Professionalität, Teamgeist und die enge Verbindung zu Fachhändlern und Partnern. Das Zusammenspiel aus fachlicher Expertise, innovativem Produktportfolio und warmem zwischenmenschlichen Austausch hat ein Veranstaltungskonzept geschaffen, das in der Branche herausragt.

Für SMV bestätigt der Erfolg der beiden Tage den eingeschlagenen Weg, hochwertige Möbel mit konsequenter Kundenorientierung, partnerschaftlicher Zusammenarbeit und einem spürbaren Qualitätsanspruch zu verbinden.

Über SMV (Dezember 2025)

Die SMV Sitz- & Objektmöbel GmbH aus Löhne (Ostwestfalen-Lippe) entwickelt und produziert Objektmöbel für besondere Anforderungen, die in Büros, öffentlichen Gebäuden und stark frequentierten Bereichen zuverlässig funktionieren. Das Unternehmen kombiniert hohe Gestaltungskompetenz mit besonderer Expertise in Brandschutz, Hygiene und Akustik, wodurch Möbel entstehen, die auch unter komplexen Rahmenbedingungen überzeugen. 

Viele Loungemöbel und multifunktionalen Sitzsysteme sind für erhöhte Sicherheit zertifiziert oder für sensible Einsatzorte ausgelegt. Ein zentrales Qualitätsmerkmal ist das eigene SMV-Lab, in dem sämtliche Produkte intensiven Belastungs- und Dauerfunktionstests unterzogen werden. So entstehen langlebige Lösungen, die ästhetische Gestaltung mit technischer Robustheit verbinden. Weitere Informationen unter https://www.smv-gmbh.de. 

