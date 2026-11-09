Baumwollputz für Heimwerker: Natürliche Wandgestaltung selbst umsetzen.

Würmla, 9.11.2026 - Baumwollputz erfreut sich als wärmedämmende und schallschluckende Alternative zu klassischen Tapeten zunehmender Beliebtheit. Das natürliche Wandbeschichtungsmaterial ermöglicht eine individuelle und dekorative Raumgestaltung und lässt sich mit etwas handwerklichem Geschick auch selbst verarbeiten.

Mit dem neuen Baumwollputz Onlineshop richtet sich der österreichische Hersteller VARIABELLA gezielt an Heimwerker und private Bauherren, die ihre Wände selbst gestalten möchten. Selbermachern bietet sich die Möglichkeit, sich einen Überblick über mögliche Dekorzusammenstellungen zu verschaffen, die benötigte Materialmenge zu planen und das passende Dekor direkt zu bestellen.