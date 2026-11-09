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Baumwollputz für Heimwerker: Natürliche Wandgestaltung selbst umsetzen.

09. November 2026, 16:51
Würmla,
Österreich
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Neuer Onlineshop für den deutschsprachigen Raum erleichtert Selbermachern und privaten Bauherren den Einsatz von Baumwollputz, auch Flüssigtapete genannt. 

2 Mädchen vor einer Wand mit Flüssigtapete

Behagliches Wohngefühl mit Baumwollputz
© Variabella

Würmla, 9.11.2026 - Baumwollputz erfreut sich als wärmedämmende und schallschluckende Alternative zu klassischen Tapeten zunehmender Beliebtheit. Das natürliche Wandbeschichtungsmaterial ermöglicht eine individuelle und dekorative Raumgestaltung und lässt sich mit etwas handwerklichem Geschick auch selbst verarbeiten.

Mit dem neuen Baumwollputz Onlineshop richtet sich der österreichische Hersteller VARIABELLA gezielt an Heimwerker und private Bauherren, die ihre Wände selbst gestalten möchten. Selbermachern bietet sich die Möglichkeit, sich einen Überblick über mögliche Dekorzusammenstellungen zu verschaffen, die benötigte Materialmenge zu planen und das passende Dekor direkt zu bestellen.

Baumwollputz als dekorative, funktionale und natürliche Wandbeschichtung.

Zahlreiche Vorteile von Flüssigtapeten sorgen für ein angenehmes Wohngefühl:

  • schallschluckend, damit eine verbesserte Akustik im Raum
  • gleicht unebene Untergründe aus
  • natürliches Material zur Wandbeschichtung 
  • wärmedämmend
  • überbrückt Risse im Mauerwerk
  • wird nahtlos aufgetragen
  • feuchtigkeitsregulierend

Heimwerker profitieren von langjähriger Erfahrung des Herstellers.

Das über viele Jahre erworbene praktische Wissen des Produzenten rund um natürliche Rohstoffe, Produkteigenschaften und Verarbeitungstechnik fließt dabei in das Onlineangebot ein.

Ausführliche Anleitungen und Baumwollputz Ratgeber für Heimwerker ermöglichen es so auch dem privaten Anwender überzeugende Ergebnisse für ein angenehmes Wohngefühl zu erzielen.

Verschiedene Strukturen und individualisierte Dekorzusammenstellung erlauben kreative Raumgestaltung ganz nach persönlichem Geschmack.

Nähere Infos: Baumwollputz Onlineshop

Originalquelle auf TRENDKRAFT am .

VARIABELLA e.U.

VARIABELLA e.U. ist ein österreichischer Hersteller von Baumwollputz, oft auch als Flüssigtapete bezeichnet.
Im Jahre 1998 ursprünglich als Handelsbetrieb gegründet, hat sich das Unternehmen ab 2003 zu einem etablierten Produzenten von Baumwollputz entwickelt.
Seither steht die Marke VARIABELLA für hochwertige Lösungen im Bereich natürlicher Wandbeschichtungen und verbindet fundiertes Fachwissen mit langjähriger Praxiserfahrung.
Der Vertrieb erfolgt im deutschsprachigen Raum über den Fachhandel, verarbeitendes Gewerbe und einen Online Shop für Endverbraucher.

Kontakt:

Fa. VARIABELLA e.U.

A-3042 Würmla, Pöding 8

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Wirtschaftssektor:
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