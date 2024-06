Geht nicht, gibt es nicht! Kalenderspruch oder Wahrheit?

Befürworter des Spruchs „Geht nicht, gibt’s nicht!“ argumentieren, dass er Motivation und Inspiration bietet. Er fordert uns heraus, über unsere vermeintlichen Grenzen hinauszugehen und Chancen zu erkennen, wo andere nur Probleme sehen. Durch die Überzeugung, dass alles möglich ist, werden wir ermutigt, kreative Lösungen zu finden und nicht so schnell aufzugeben. Der Glaube an die eigenen Fähigkeiten, inspirierende Vorbilder und die Macht der Vorstellungskraft kann tatsächlich dazu führen, dass wir Herausforderungen meistern, die wir zuvor für unüberwindbar hielten.

Die Vita von der Expertin und Keynote Speakerin Daniela Landgraf zeigt auf, das so viel mehr möglich ist, als wir oft glauben. Sie lebt ihren Traum als Keynote Speakerin, auch, wenn es vor vielen Jahren undenkbar schien, denn Menschen, die unter dem Tourette-Syndrom leiden, stehen normalerweise nicht auf Bühnen und erzählen anderen etwas von Motivation und mentaler Stärke. Sie tut es dennoch und hat in den vergangenen Jahren auf ganz unterschiedlichen Veranstaltungen Tausende von Menschen damit inspiriert und motiviert. Doch das war nicht immer so. Ihr Weg auf die Bühne war alles andere als selbstverständlich und einfach. Wer sie heutzutage erlebt, kann sich kaum vorstellen, wie hart der Weg da hin war. Doch sie hielt an ihrem Traum fest und ist heutzutage eine gute gebuchte Rednerin und Moderatorin.