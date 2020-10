Am 8. Oktober: Das digitale Kontaktstudium kennenlernen

Das Zentrum für Weiterbildung der Universität Hamburg bietet am 8. Oktober 2020 online via Zoom eine kostenlose Kennenlern-Veranstaltung zum digitalen Kontaktstudium an. Die Teilnahme an dieser „Schnuppervorlesung“ ermöglicht exemplarische Einblicke in das Semesterprogramm des Kontaktstudiums und das Ausprobieren der Livemeeting-Software Zoom, die in einem Großteil der Veranstaltungen zum Einsatz kommt.

