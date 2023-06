deskMate erweitert Rechenzentrum in Frankfurt

Die Stuttgarter Kivito GmbH, reagierte damit auf die steigende Nachfrage an deren virtuellen Schulungsrechnern, welche von Trainingsunternehmen für deren praxisintensiven Software Online Trainings verwendet werden. „Auch nach Corona merken wir einen steigenden Bedarf an unseren virtuellen Schulungsrechnern“, so Kivito Geschäftsführer Michael Kurz. „Mit der Erweiterung der Kapazitäten sind wir ideal auf weiteres Wachstum ausgerichtet“, so Kurz weiter.

Die Vorteile von Online-Trainings sind vielfältig und machen diese Lernmethode äußerst attraktiv. Ein entscheidender Pluspunkt ist die Flexibilität, die sie bieten. Teilnehmer können ihre Lernzeiten nach ihren individuellen Bedürfnissen gestalten. Ein weiterer großer Vorteil ist die Kostenersparnis. Im Vergleich zu traditionellen Präsenztrainings entfallen Reisekosten, Unterkunft und Verpflegung. Online-Trainings sind in der Regel kostengünstiger und ermöglichen es Unternehmen, ihre Mitarbeiter effizienter und budgetschonend weiterzubilden. Darüber hinaus entfallen auch Ausfallzeiten, da keine Reisezeiten anfallen und die Trainings bequem von jedem Ort aus durchgeführt werden können.

Die virtuellen Schulungsrechner von deskMate werden in der Regel parallel zu Tools wie Zoom, Webex oder Teams eingesetzt und sind das virtuelle Pendant von physikalischen Schulungsrechnern, nur eben virtuell.

Die Teilnehmer benötigen dabei lediglich einen HTML-Browser, um mit der zu schulenden Software arbeiten zu können. Über eine Trainer View haben Schulungsleiter die Möglichkeit alle virtuellen Schulungsrechner zu sehen und sich bei Bedarf auf diese aufschalten zu können.

Abgerechnet werden die Schulungsrechner nach dem Pay-as-you-use Modell. Das bedeutet, dass nur dann Kosten entstehen, wenn tatsächlich Schulungen oder Lerneinheiten stattfinden.

Eine langfristige Vertragsbindung ist nicht notwendig, so dass Trainingsorganisationen flexibel auf Veränderungen reagieren können.

Weitere Informationen zu den virtuellen Schulungsrechnern deskMate findet man auf der Homepage https://deskmate.cloud/.