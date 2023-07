Herbst Assistenztage 2023 - Assistenzkongress in Wiesbaden

Am Abend des vorgeschalteten Workshoptages am 22.11. findet ein Get-Together statt, um sich gemeinsam auf die beiden folgenden Kongresstage einzustimmen.

Am 23./ 24. November haben die Teilnehmer*innen die Möglichkeit aus insgesamt 15 Workshops unterschiedlicher Länge ihr individuelles Weiterbildungsprogramm zusammenzustellen; die Tage sind einzeln oder in Kombination buchbar.

Das Referent*innenteam der Herbst Assistenztage 2023 besteht aus Alexandra Gebhardt, Barbara Foitzik, Beate Oehl, Enisa Romanic , Johannes Curio, Sabine Kupfer, Dr. Sabine-Sofie Weidekind, Stephanie Schaffner und Thomas Müller. Die ausführlichen Referentenprofile sowie das gesamte Programm sind auf der Website der Wbildung Akademie GmbH dargestellt.

Am Donnerstag Abend sind alle Teilnehmer*innen zu einer gemeinsamen Abendveranstaltung inklusive Dinner eingeladen. So wird dem aktiven Networking Raum gegeben und durch ein entsprechendes Rahmenprogramm unterstützt.