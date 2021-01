OfG / Online-Schule für Gestaltung zum sechsten Mal in Folge als „Exzellenter Anbieter“ ausgezeichnet

Six in a row - bereits zum sechsten Mal in Folge hat die Online-Schule für Gestaltung (OfG) vom Portal „Fernstudium Direkt“ das Qualitätssiegel „Exzellenter Anbieter“ erhalten. Zudem war die OfG im vergangenen Jahr die am besten bewertete Fernschule vor rund 50 weiteren Konkurrenten.

