Beef Bar Original – Beef Jerky etwas anders. Das Augsburger Unternehmen Craftsman Foods bringt neuen Rindfleisch Riegel auf den Markt

Die Expansionspläne des Augsburger Unternehmens gehen weiter voran, auch in Sachen Produktsortiment. Neben Beef Jerky, auf dessen Herstellung sich Craftsman Foods spezialisiert hat, werden neben amerikanischen Grillgewürzen (BBQ Rubs) nun auch Rindfleischriegel angeboten.

In den USA heißen diese Beef Bar und werden aus Rindfleisch hergestellt. Bei Craftsman Foods natürlich ausschließlich mit Fleisch von Weiderindern in bester Premium Qualität. „Für alle unsereProdukte setzen wir hohe Qualitätsstandards.“, so Geschäftsführer Sebastian Panzer. „So wird auch die Beef Bar Original, unser neues Produkt im Craftsman Sortiment, mit bestem Rindfleisch, 100% natürlich und ohne Konservierungsstoffe hergestellt. Auch wird vollständig auf die Zugabe von Zucker verzichtet.“

Ähnlich wie Beef Jerky vor einigen Jahren ist das Produkt Beef Bar noch eine echte Nische in Europa. Der Markt wächst jedoch rasant. Craftsman Foods ist eines der ersten Unternehmen in Deutschland, das dieses Produkt auf den Markt bringt. Der Riegel besteht dabei zu 100% aus Rindfleisch. Dieses wird gewürzt, anschließend in die Riegelform gebracht, schonend getrocknet und mit Buchenholz geräuchert. Die Beef Bar kann somit auch ohne Kühlung gelagert werden und besitzt eine Haltbarkeit von mehreren Monaten.

Craftsman Foods hat sich auf die Produktion und den Vertrieb von besonderen Fleisch Snacks spezialisiert. So produziert das Augsburger Unternehmen nicht nur für seine eigene Marke CRAFTSMAN FINEST FOODS, sondern auch für andere Händler und Hersteller im Auftrag. „Mit unserem Private Label Service, also der Lohnfertigung von Beef Jerky, Gewürzmischungen und anderen Fleisch-Snacks, öffnen wir anderen Firmen und Unternehmen den Zugang zu diesen, nicht immer ganz einfach herzustellenden Produkten.“, führt Sebastian Panzer aus.

Bisher gibt es ausschließlich eine Riegel-Sorte, die Beef Bar Original. Nach dem erfolgreichen Launch soll das Spektrum allerdings sukzessive ausgebaut werden. Auch andere Riegel-Arten, wie z.B. eine Chicken Bar (Hühnerfleisch Riegel) oder eine Duck Bar (ein Riegel aus Entenfleisch) sind bereits angedacht.

Derzeit bietet das Augsburger Unternehmen Craftsman Foods unter seiner Marke CRAFTSMAN FINEST FOODS folgende Produkte an:

Beef Jerky | Trockenfleisch – Natural Line (4 Sorten)

Beef Jerky | Trockenfleisch – American Line (4 Sorten)

Beef Bar | Rindfleischriegel – Original

BBQ Rubs | Grillgewürze (4 Sorten)

Der Fokus der Marke Craftsman Foods konzentriert sich auf feines, leckeres und natürliches Essen und alles rund um das Thema BBQ und Fleisch. Die Craftsman Premium Beef Jerky zeichnen sich besonders durch den intensiven, frischen Fleischgeschmack aus. Hinzukommen die ausgesuchten, feinen Gewürze, die jedem Jerky seine besondere Note verleihen. Geschmacklich abgerundet wird der proteinreiche Trockenfleisch-Snack zusätzlich durch die Veredelung in der Räucherkammer mit echtem Buchenholzrauch.

Mehr Informationen finden Sie unter www.craftsmanfoods.de.

Pressekontakt:

Craftsman Foods UG (haftungsbeschränkt)

Sebastian Panzer, Geschäftsführender Gesellschafter

Färberstr. 27a

86157 Augsburg

Tel: +49-15678-346342

eMail: @email

Web: www.craftsmanfoods.de