Die Aristo Group intensiviert Präsenz im Schweizer Life Science Sektor mit erweitertem Personalvermittlungsangebot

Die Life Science Branche ist ein erfolgversprechender und dynamischer Sektor, der Präzision, Fachwissen und die Erfahrung von hochqualifizierten Fachkräften erfordert. Die Aristo Group ist seit ihrer Gründung im Jahr 2010 auf die Life Science Branche spezialisiert, um Unternehmen optimal durch fundiertes Marktwissen und passgenaue Fachexperten zu unterstützen.

An den Standorten in Deutschland und Österreich begleitet die Aristo Group bereits seit mehreren Jahren Unternehmen bei der Suche nach festangestellten Mitarbeitern. Bei der Expansion in die Schweiz vor acht Jahren konzentrierte sich die Personalberatung zunächst vor allem auf die Vermittlung von externen Beratern sowie Spezialisten im Personalverleih. Mit der Erweiterung ihres Dienstleistungsportfolios rundet die Aristo Group nun auch die ganzheitliche Betreuung ihrer Schweizer Kunden in jeglichen Personal- und Ressourcenfragen ab.

Die Life Science Branche erfordert nicht nur ein tiefgehendes Verständnis für die komplexen Anforderungen der einzelnen Fachbereiche, sondern auch eine umfassende Marktübersicht und ein starkes Netzwerk, um den Fachkräftemangel effektiv zu meistern. Der neue Service der Aristo Group bekräftigt ihr Engagement, maßgeschneiderte Personalvermittlungsdienste anzubieten, die präzise auf die individuellen Bedürfnisse des Marktes und seiner Akteure zugeschnitten sind.