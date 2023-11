„Ei have a dream!“: Kieler Spirituosenmanufaktur Spitzmund startet Crowdfunding für den weltbesten Eierlikör

„Ei have a dream!“ Getreu diesem Motto suchen die Kieler Andreas & Ivana Werner Unterstützer für ihre Crowdfunding-Aktion. Das kleine Familienunternehmen steckt seit 2018 viel Liebe, Herzblut und Zeit in ihren großen Traum, KLÖTENKÖM über die Region hinaus bekannt werden zu lassen.

In Fachkreisen genießt der goldgelbe Likör mit seiner Extra-Portion Rum und einer feinen Vanillenote bereits den besten Ruf! So wurde KLÖTENKÖM zum sogenannten Drinkstarter 2019 gewählt. Der "Wettbewerb für die Getränke von morgen" ist einer der wichtigsten und wertvollsten Newcomer-Preise in der Start-Up-Szene. In 2022 und 2023 folgte die Internationale Teilnahme bei den World Liqueur Awards in London, wo Spitzmund mit seinem Eierlikör in beiden Jahren siegte. Somit ist KLÖTENKÖM offiziell

der weltbeste Eierlikör.

Doch was nützen einer kleinen Manufaktur wie Spitzmund all die Auszeichnungen, wenn man die Buddeln im Regal nicht findet, weil finanzielle Mittel für flächendeckende Vertriebs- und Werbemaßnahmen begrenzt sind? Die Chance neben üblichen Getränkeriesen überhaupt einen Platz im Regal zu ergattern, ist verschwindend gering.

Andreas & Ivana wollen ihren großen Traum nicht aufgeben. Die beiden sind mutig! Doch sie wissen auch, dass es ohne Unterstützung von außen schwierig bleibt. Mit der Crowdfunding-Aktion werden Leute gesucht, die den Mut von Menschen honorieren, weil sie ihren Traum leben und natürlich auch Leute, die auf Eierlikör stehen...

Als Partner mit dabei ist die norddeutsche Kult-Rockband TORFROCK, die nicht nur aufgrund der regionalen Nähe schnell mit im Boot war. Schaut man sich die Buddel von KLÖTENKÖM genauer an, erkennt man sofort, dass beim Huhn die Feder eines Comic-Zeichners am Werk war, der auch beim Kultfilm „WERNER“ mitmischte. Es ist Illustrator Volker Nökel, der viele Jahre die unsäglichen Machwerke der zeichnerischen Subkultur, Deutschlands erfolgreichste Comicfigur WERNER, kolorierte und so mancher zum Leben erweckten Comicfigur in den Kult-Filmen seine Stimme verlieh. Dieses Dream-Team stellt exklusive Dankeschöns zur Verfügung, die auch zu Weihnachten ein tolles Geschenk für alle Eierlikör-Liebhaber, Torfrock- und Comic-Fans sind.

Und wenn die Crowd die 33.333 Euro Grenze knackt, gibt es sogar noch eine neue Eierlikör-Kreation, die allen Unterstützern zum Vorzugspreis geboten wird.

Andreas & Ivana sagen beide einstimmig: „Ei have a dream!“

Wer mitträumen möchte, schaut sich gleich mal auf der Website um und teilt und liked die Aktion: https://www.startnext.com/weltbester-eierlikoer