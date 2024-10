power4-its GmbH präsentiert den Powerscanner: Effiziente Lösung zur Dokumentendigitalisierung

Die power4-its GmbH erweitert ihr Produktportfolio um den Powerscanner, eine moderne App, die Nutzern ermöglicht, Dokumente und Räume unkompliziert und in hoher Qualität zu digitalisieren. Powerscanner mit dem Ziel, den Digitalisierungsprozess zu vereinfachen und zu beschleunigen, bietet die App eine benutzerfreundliche Oberfläche und umfassende Funktionen zur Bearbeitung und Verwaltung der erfassten Inhalte. Der Powerscanner unterstützt auch bald die Cloud-Speicherung, sodass alle Scans sicher und jederzeit abrufbar sind.

Die Scanner-App richtet sich sowohl an Unternehmen als auch an Privatpersonen, die ihre Dokumente und Räume flexibel und mobil erfassen möchten. Der Powerscanner ermöglicht es, Dokumente direkt über mobile Endgeräte zu scannen und Räume aufzunehmen, um sie in verschiedene Formate umzuwandeln. Die App unterstützt mehrere Geräte, sodass Scans auf unterschiedlichen Endgeräten synchronisiert und genutzt werden können. Dabei wird auf hohe Sicherheitsstandards geachtet, um den Schutz sensibler Daten zu gewährleisten.

Mit dem Powerscanner bietet die power4-its GmbH eine effiziente und moderne Lösung zur Digitalisierung von Dokumenten und Räumen an, die Unternehmen und Privatpersonen gleichermaßen dabei unterstützt, ihre Arbeitsprozesse zu optimieren. Die App ist derzeit für iOS verfügbar und wird kontinuierlich weiterentwickelt, um den Anforderungen der Nutzer gerecht zu werden und neue Funktionen hinzuzufügen. Unsere Powerscanner App