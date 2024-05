Festival4Family präsentiert seine neue Botschafterin

Das Festival4Family, das ultimative Familienfestival Deutschlands, ist hocherfreut, die renommierte Bloggerin Julia Rodriguez Diaz als seine neue Botschafterin zu verkünden. Unter dem Pseudonym "Happy Kids Ausflugstipps" bekannt, ist Rodriguez Diaz eine führende Stimme in der Welt der Freizeitgestaltung und Reisetipps für Familien.

Mit tiefen Wurzeln im Rhein-Main-Gebiet und ihrer eigenen Erfahrung als Mutter von drei Jungen im Alter von 3, 4 und 16 Jahren, bringt Julia Rodriguez Diaz eine authentische Perspektive und eine Fülle von Erfahrungen bei familiären Aktivitäten mit sich. Bekannt aus TV, Radio und diversen Podcasts, erobert sie seit 2021 die Herzen von Familien mit ihren Ausflugstipps im Sturm. Unter dem Banner von "Happy Kids Ausflugstipps" teilt sie seit drei Jahren ihre Erlebnisse und Entdeckungen, ursprünglich vorwiegend im Rhein-Main-Gebiet, inzwischen weit darüber hinaus.

Das Festival4Family, das für den 26. Mai 2024 an und in der Jahrhunderthalle Frankfurt am Main geplant ist, verspricht ein einzigartiges Erlebnis mit über 100 Aktivitäten und Live-Acts für Familien. Die Organisation liegt in den Händen der Four Little Monkeys GmbH, unter der Leitung des Geschäftsführer-Duos Björn Patrick Fritsch und Simone Wilmot, die auch die beliebten Online-Guides Frankfurt-Tipp und RheinMain4Family betreiben.

Mit Julia Rodriguez Diaz als Botschafterin unterstreicht das Festival4Family nicht nur seinen Status als Ereignis von regionaler Bedeutung, sondern zieht auch die Aufmerksamkeit eines breiteren, deutschlandweiten Publikums auf sich. Als gebürtige Darmstädterin, mit Wurzeln im Odenwald und Bad Homburg, ist Rodriguez Diaz stolz darauf, das in FrankfurtRheinMain beheimatete Festival zu repräsentieren, das längst über die Metropolregion hinaus für seine musikalischen Darbietungen und sein vielfältiges Angebot bekannt ist, wie Workshops, Theater, Lesungen, Gesang- und Tanzshows, eine Charity Tombola sowie den Market Square mit familienrelevanten Anbietern.

"Ich fühle mich tief mit dem Festival4Family verbunden und freue mich, dieses einzigartige Ereignis zu repräsentieren", sagte die charmante Dreifachmutter. "Es ist eine Ehre, Teil einer Veranstaltung zu sein, die ein derart nachwirkendes Erlebnis darstellt."

Das Festival4Family 2024 wird von Julia Rodriguez Diaz feierlich eröffnet und ihre Präsenz wird zweifellos dazu beitragen, dass an diesem Tag Familien zusammenkommen, die Wert darauf legen, gemeinsam bleibende Erinnerungen mit ihren Kindern zu schaffen.