RheinMain4Family und Happy Kids Ausflugstipps bilden Allianz

Die führenden online Familienplattformen im Rhein-Main-Gebiet, RheinMain4Family und Happy Kids Ausflugstipps, haben sich zu einer strategischen Allianz zusammengeschlossen und bilden die "Four Little Monkeys Alliance". Ziel dieser Kooperation ist es, gemeinsam noch stärker für Familien präsent zu sein. Die Allianz vereint die reichweitenstärksten Kanäle der Region und schafft einen einheitlichen Anlaufpunkt für Werbetreibende mit familienrelevanten Angeboten.

Einer der zentralen Bestandteile der Allianz ist RheinMain4Family, der erste online Family Guide für die Region FrankfurtRheinMain und seit neun Jahren fest etablierter Impulsgeber für Familien mit Kindern von der Geburt bis ins Teenageralter. Die redaktionellen Inhalte, Specials zu familienrelevanten Themen, Ausflugstipps, der 4Family-Veranstaltungskalender sowie die Coupons erreichen die spitze Zielgruppe vorwiegend über die reichweitenstärkste Website in diesem Genre.

Bedeutender Bestandteil der Allianz ist Julia Rodriguez Diaz, die deutschlandweit erfolgreichste und reichweitenstärkste Bloggerin und Influencerin für Familienausflugstipps, bekannt aus Instagram und TV. Als "Mom of Three" ist Julia nicht nur eine Anlaufstelle für familienfreundliche Aktivitäten und Veranstaltungen, sondern auch eine Inspiration für ihre Follower. Mit viel Liebe zum Detail nimmt sie ihre Community auf ihrem Instagram Profil täglich mit zu verschiedenen Ausflugszielen, auch überregional, und begeistert mit authentischen Erlebnissen. Björn Fritsch, Gründer von RheinMain4Family, betont: „Julia Rodriguez Diaz ist das Herzstück unserer Allianz. Ihre nahbare und authentische Persönlichkeit ist der Grund ihres Erfolges.“

Ein weiteres Highlight im Portfolio der Allianz ist das Festival4Family, Deutschlands größte Familienmesse im Festivalformat. Jährlich im Mai zieht das eintägige Festival über 10.000 Besucher nach Frankfurt am Main und bietet Anbietern aus den Bereichen Freizeit, Spielwaren, Gaming, Förderung, Bildung, Automobil, Reisen, Haus und Garten eine einzigartige Plattform, um den gemeinsamen Kundenkreis zu erreichen.

Die Zielgruppe der Four Little Monkeys Alliance setzt sich zusammen aus Familien, darunter junge Zielgruppen der Generationen Z und Alpha sowie Eltern der Generationen X und Y, vorwiegend stammend aus der Metropolregion FrankfurtRheinMain, die gezielt zu familienrelevanten Themen informiert werden wollen. Die Kooperation ermöglicht es Unternehmen, diese Zielgruppe effektiv und zielgerichtet anzusprechen und gleichzeitig von der langjährigen Erfahrung und etablierten Position der Allianzmitglieder zu profitieren.

Durch die strategische Allianz von RheinMain4Family und Happy Kids Ausflugstipps erhalten Familien Zugang zu einer Vielzahl von hochwertigen Familienausflugstipps und relevanten Informationen – und das ohne Kosten. Die Allianz legt großen Wert darauf, einen wertvollen Beitrag zum Familienleben in der Region zu leisten, indem sie kostenfreien Zugang zu ihren Inhalten bietet.

Die hohe Auffindbarkeit der jeweiligen Plattformen ist ein entscheidender Vorteil für Marketingverantwortliche, die sich gezielt an Familien richten möchten. Durch die Bündelung der reichweitenstärksten Kanäle in der Region wird nicht nur die Sichtbarkeit erhöht, sondern auch der Streuverlust minimiert. Werbetreibende haben die Möglichkeit, ihre familienfreundlichen Angebote mit nur einem Paket zu bewerben und die potenzielle Kundschaft effektiv zu erreichen.

"Unser kostenfreies Angebot für Familien und die gleichzeitig hohe Auffindbarkeit sind der Schlüssel zu echtem Impact. Wir vertreten die Meinung, dass jede Familie Zugang zu unserem Angebot haben sollte. Gleichzeitig bieten wir Werbetreibenden eine effiziente Möglichkeit, ihre Botschaft gezielt und wirkungsvoll zu platzieren. Mit unseren einzigartigen Paketen ermöglichen wir echten Impact für alle Beteiligten", betont Simone Wilmot, Managing Director der Four Little Monkeys GmbH.

Die Four Little Monkeys Alliance ermöglicht es Werbungtreibenden, ihre familienfreundlichen Angebote effektiver zu bewerben und gleichzeitig von der größten Reichweite mit nur einem Kontaktpunkt zu profitieren. Sie steht für zielgerichtete Werbung mit wahrem Impact und unterstreicht die Verpflichtung der Allianz, eine führende Rolle in der Familienkommunikation im Rhein-Main-Gebiet einzunehmen, um einen nachhaltigen Mehrwert für Familien und Unternehmen gleichermaßen zu schaffen.