Antwerpen im Ranking attraktivste europäische Großstadt für ausländische Investitionen

Zum ersten Mal ist Antwerpen gleich in vier der sechs Ranglisten in der Kategorie „Large Cities“ vertreten: Platz 1 im Ranking der Strategie zur Anwerbung von Direktinvestitionen, Platz 2 bei der Konnektivität, Platz 6 bei der Geschäftsfreundlichkeit und Platz 8 beim Wirtschaftspotenzial. In der Gesamtwertung der Städte mit bis zu zwei Millionen Einwohnern liegt Antwerpen auf Platz 9. Zudem ist Antwerpen die am besten bewertete belgische Stadt in der fDi-Rangliste.

Die Jury von fDi Intelligence verweist auf die Aktivitäten Antwerpens zur Digitalisierung von Investitionsförderung und -service sowie auf die übergreifende Vision, die traditionellen Wachstumsmotoren in Plattformen zur Förderung von Innovation und nachhaltiger Entwicklung zu verwandeln. Das florierende Start-up-Ökosystem Antwerpens fördert laut der Jury die Spitzenleistungen der Stadt von morgen. Bei den globalen fDi Strategy Awards (2020) erhielt Antwerpen einen "Specialism Award" für Chemie und eine besondere Erwähnung für die Förderung von Innovationen (2018).

Erica Caluwaerts, Antwerpener Stadträtin für Wirtschaft, Arbeit, Innovation, öffentlicher Raum, Industrie und Digitalisierung: „Antwerpen macht in den Rankings einen deutlichen Sprung nach vorne und schafft es, seine Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. Wir haben stark in eine unternehmensfreundliche Verwaltung investiert, und die Jury der fDi hat dies honoriert. Dank des Hafens und der Industrie erreichen wir eine hohe Punktzahl für das wirtschaftliche Potenzial und sind gleichzeitig ein attraktiver Standort für ausländische Investitionen. Unsere Strategie zur Anwerbung neuer Investitionen und Unternehmen wurde mit einem ersten Platz belohnt. Unser zweiter Platz bei der Konnektivität hängt auch mit der Stärkung unserer Position bei der digitalen Vernetzung und der Vernetzung in der Wirtschaft zusammen. Antwerpen ist eine exzellente Stadt für Innovation und Unternehmertum.“

Innovative Geschäftsstadt mit internationalen Ambitionen

Als moderne Wirtschaftsmetropole mit internationalen Ambitionen konzentriert sich Antwerpen auf Innovationen in den Bereichen Digitalisierung, Kreislaufwirtschaft und Gesundheit. Für jedes dieser Innovationscluster entwickelt Antwerpen ein Ökosystem aus Hubs (The Beacon, BlueChem und BlueHealth Innovation Center), Unternehmen, Wissenseinrichtungen und Behörden. Ende 2021 wurde Dunden ins Leben gerufen, ein Innovationszentrum für Start-ups und Scale-ups, das auf einem Community-Ansatz basiert. Im Jahr 2022 werden sowohl Vaccinopolis, ein Impfstofftestzentrum, als auch BlueApp, ein Vorinkubator für nachhaltige Chemie, ihre Tore öffnen. Auf einem ehemaligen Industriegelände im Hafen Antwerpen wird sich der NextGen District zu einem Hotspot der Kreislaufwirtschaft entwickeln. In der Zwischenzeit gibt es auch Pläne für eine umfangreiche Erweiterung von BlueChem, einem Inkubator für nachhaltige Chemie, der sich in Blue Gate Antwerp, einem ökoeffizienten, wassergebundenen Gewerbegebiet, befindet.

Auf dem Vormarsch in internationalen Rankings

Als eine der führenden Städte Belgiens ist Antwerpen auch in anderen internationalen Rankings eindeutig auf dem Vormarsch. Im „Global Startup Ecosystem Index 2021“ von StartupBlink ist Antwerpen im Vergleich zu 2020 um 80 Plätze in der internationalen Rangliste und um 19 Plätze in der europäischen Rangliste aufgestiegen. Das dänische Plattformunternehmen Valuer hat Antwerpen zum ersten Mal in sein Ranking „50 Best Startup Cities in the World“ aufgenommen. Und im „Covid-19 Innovation Ranking“ von StartupBlink liegt Antwerpen auf Platz 17. Dieses Ranking belohnt Länder und Städte, die sich auf innovative Projekte mit internationaler Wirkung konzentrieren, um auf die Pandemie zu reagieren.

Bart De Wever, Bürgermeister der Stadt Antwerpen: „Antwerpen ist eine finanziell gut aufgestellte Stadt. Gleichzeitig wird mit Hochdruck investiert, um das Beste aus unserer wirtschaftlichen Zukunft zu machen. Unser Hafen bricht weiterhin Rekorde. Und mit dem Bau der Oosterweel-Verbindung stärken wir unsere Position als logistisches Zentrum einer der dynamischsten Regionen der Welt. Außerdem wird dieses Projekt die Lebensqualität unserer Einwohner verbessern. Zum ersten Mal gibt es in Antwerpen mehr offene Stellen als Arbeitssuchende. Wir sorgen dafür, dass jeder vom Wohlstand von morgen profitiert. Kurzum: Antwerpen ist offen für Unternehmen.“