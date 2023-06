THE FLAG kauft in New York City

Studentisches Wohnen in Manhattan

Künftig wird das Familienunternehmen THE FLAG auch in New York Apartments anbieten. Das Unternehmen erwarb dafür einen siebenstöckigen Gebäudekomplex in Manhattan.

„Unser neues Gebäude im Herzen von Greenwich Village ist nur wenige Gehminuten von der New York University (NYU) entfernt und passt somit sehr gut zu unserem Portfolio von studentischen Apartments“, sagt Dr. Eike Muhr, Geschäftsführerin von THE FLAG.

Das Haus in der MacDougal Street 103-105 wurde vor dem Kauf aufwändig saniert. So wurden alle elektrischen Anlagen erneuert, Gemeinschaftsflächen und Fassaden renoviert. Die Apartments verfügen nun über Einbauküchen und neue moderne Bäder. Digitaler Gebäude- und Wohnungszugang sowie ein virtueller Doorman erhöhen zusätzlich Komfort und Sicherheit