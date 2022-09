Gründerberatung für Zahnarztpraxen Diehr PraxisPlus feiert 10-Jähriges

Dieses Jahr feiert die Gründungsberatung Diehr PraxisPlus aus Münster ihr zehnjähriges Bestehen. Zum Jubiläumfest der branchenspezifischen Unternehmensberatung für selbstständige Zahnärztinnen und Zahnärzte waren zahlreiche Gäste im „A2“ an den Aasee-Terrassen in Münster eingeladen. Der Gründer Detlef Diehr blickte in seiner Rede auf die erreichten Ziele zurück und richtete sich dankbar an seine Wegbegleiter.