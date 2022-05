Männergesundheit in der Schweiz

Im Jahr 2021 betrug die Lebenserwartung der männlichen Bevölkerung in der Schweiz 80.2 Jahre. Dies ist ein Anstieg gegenüber dem Jahr 2020, als die Lebenserwartung noch 79.7 Jahre betrug. Die Schweizer Männer haben damit eine höhere Lebenserwartung als der europäische Durchschnitt von 76.9 Jahren.

In den letzten Jahren hat sich die Sterberate der männlichen Bevölkerung in der Schweiz verringert, allerdings sterben immer noch mehr Männer an Herz-Kreislauf-Erkrankungen als Frauen. Auch die Krebssterberate ist bei den Männern höher als bei den Frauen.

Die häufigsten Todesursachen der Schweizer Männer sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs und psychische Erkrankungen. Um die Gesundheit der Schweizer Männer zu verbessern, ist es wichtig, diese Risikofaktoren zu reduzieren. Dazu gehören unter anderem Rauchen, übermässiger Alkoholkonsum, Bewegungsmangel und Übergewicht.