MIG Fonds: IQM einer der Weltmarktführer im Bereich Quantencomputer

Quantencomputing ist eine Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts und „IQM Radiance“ ist die Zukunft. Dr. Jan Goetz, Gründer und CEO von IQM, betont die Bedeutung des Zeitpunkts: „Dies ist der richtige Zeitpunkt für Unternehmen, in Quantenrechner zu investieren, um den Quantenvorteil so früh wie möglich zu nutzen und sich so einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Mit „IQM Radiance“ können Unternehmen reale Szenarien adressieren und Anwendungen mit dem größten Geschäftspotenzial testen.“

MIG Fonds sind Venture-Capital-Fonds und Marktführer für außerbörsliche Unternehmensbeteiligungen für Privatanleger in Deutschland und Österreich. Sie werden von dem Pullacher Finanzhaus HMW Kapitalanlagen konzipiert und exklusiv vertrieben. Der MIG Fonds 17 ist der aktuell in der Platzierung befindliche MIG Fonds. Jedoch nur noch bis 31. Dezember 2023. Der Fonds befindet sich damit mitten in seinem Platzierungsfinale.

Für Anleger handelt es sich um die letzte Chance, in Gamechanger wie IQM zu investieren, die neben vier weiteren starken Beteiligungsunternehmen das aktuelle Portfolio des MIG Fonds 17 bilden. Das Portfolio wird in den nächsten Monaten sukzessive erweitert.

„Das Platzierungsfinale des MIG Fonds 17 bietet die letzte Möglichkeit, Teil der revolutionären Entwicklung von IQM zu werden. Eine einzigartige Chance für Anlegerinnen und Anleger, von den enormen Wertsteigerungen zu profitieren. Diese Gelegenheit sollte wirklich niemand verpassen“, ist sich Dr. Matthias Hallweger, Vorstand von HMW Kapitalanlagen, sicher.