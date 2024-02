Kragarmregale mit individueller Farbgebung für Houthandel van Deuveren

Das vor 25 Jahren gegründete Unternehmen zählt zu den führenden Distributoren von Holzwaren in der Region Overijssel. Da der bisherige Standort an seine Grenzen stieß, die Lagerkapazitäten sich nicht mehr erweitern ließen und die Zufahrt aufgrund der Lage in einem Wohngebiet schwierig war, entschied van Deuveren sich für den Umzug an den neuen Firmensitz in Dedemsvaart.

Aufgrund der guten Erfahrungen, die van Deuveren bereits mit Regalen von OHRA gemacht hatte, wurde auch der neue Firmensitz mit Regalsystemen des europäischen Marktführers für Kragarmregale ausgerüstet. OHRA fertigt die Regalständer und Kragarme aus vollwandigen, warmgewalzten IPE-Stahlprofilen, das heißt, die Kragarmregale bleiben auch bei voller Auslastung dauerhaft stabil und sorgen für ein hohes Maß an Sicherheit für Personal und Kunden. Die Regale werden von OHRA grundsätzlich individuell nach dem jeweiligen Bedarf des Auftraggebers hergestellt – bei van Deuveren galt das nicht nur in Bezug auf Dimensionierung und Traglasten, sondern auch auf die Farbe.

So wurden die Regale für den Außenbereich im Farbton RAL 7016 „Anthrazit“ lackiert. Sie greifen damit die Farbgebung der Fassade der Hallen auf, zwischen denen sie platziert sind. Die Fensterrahmen der Hallen sowie die Stahlkonstruktion des Hauptgebäudes sind in RAL 3000 „Feuerrot“ lackiert. Dieser Farbton wiederholt sich bei den Regalen im Inneren dieses Gebäudebereichs. In einem dritten Komplex, indem vor allem Produkte rund um Dach und Fassade gelagert werden, sind die Regale in Lichtgrau (RAL 7035) gehalten.

OHRA bietet seine Regale standardmäßig in den Farben RAL 5015, 2002, 3000, 6011 und 7035 an, aber auch andere Farbtöne sind als Option verfügbar. Die Farben werden in Form einer hochwertigen Pulverbeschichtung aufgebracht, die das Material schützt und deutlich langlebiger ist als eine Nasslackierung. „Unternehmen entscheiden sich zunehmend für eine individuelle Farbgebung“, so Berry Vanneer, Sales Manager OHRA Niederlande. Damit kann das Corporate Design aufgegriffen und ein stimmiges Gesamtbild für Kunden und Besucher generiert werden. Doch nicht nur Design-Gründe sprechen für eine individuelle Farbgebung, auch ein praktischer Nutzen kann damit verbunden werden, wie Berry Vanneer berichtet: „Unternehmen nutzen verschieden farbige Regale zum Beispiel auch, um unterschiedliche Tragfähigkeiten der Regale zu kennzeichnen oder auch als Wegweiser für die Logistik.“